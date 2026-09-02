अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने भारत को छोड़ ने लंदन को अपना घर बना लिया है। दोनों मीडिया से दूर रहना चाहते हैं और इसलिए भारत में मिलने वाली लगातार मीडिया और लोगों की नजरों से दूर लंदन में एक शांत जिंदगी जी रहे हैं। साल 2025 में माधुरी दीक्षित के पति डॉ. श्रीराम नेने ने अनुष्का से हुई एक बातचीत को याद करते हुए बताया था कि यह कपल लोगों की नजरों से दूर अपने बच्चों की परवरिश करना चाहता था।

यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में डॉ. श्रीराम नेने ने विराट कोहली के लिए अपना सम्मान करते हुए क्रिकेटर से अपनी मुलाकात के बारे में बताया था।

श्रीराम नेने ने कहा था, “मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है। हम उनसे कई बार मिले हैं। वह एक अच्छे इंसान हैं।” इसके बाद उन्होंने अनुष्का के साथ हुई एक बातचीत को याद किया था।

उन्होंने कहा था, “एक दिन अनुष्का के साथ हमारी बातचीत हुई थी और यह काफी दिलचस्प थी। वे लंदन जाने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि वे यहां अपनी सफलता का आनंद नहीं ले पाते। हम समझ सकते हैं कि उन्हें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि वे जो भी करते हैं, उस पर लोगों का ध्यान चला जाता है। हम लगभग अलग-थलग पड़ जाते हैं।”

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लोगों की नजरों के कारण मुश्किल हो जाता है जीवन

उन्होंने आगे कहा था, “मैं हर किसी के साथ आसानी से घुल-मिल जाता हूं और बिंदास रहता हूं। लेकिन इसके बावजूद यह चुनौतीपूर्ण हो जाता है। हर जगह सेल्फी लेने का मौका आ जाता है। यह किसी गलत इरादे से नहीं होता, लेकिन एक समय के बाद यह दखल देने जैसा लगने लगता है। जब आप डिनर या लंच कर रहे होते हैं, तब भी आपको विनम्र रहना पड़ता है। मेरी पत्नी के लिए भी यह एक समस्या बन जाती है।”

उन्होंने आगे अनुष्का और विराट की तारीफ करते हुए कहा, “लेकिन अनुष्का और विराट बहुत अच्छे लोग हैं। वे बस अपने बच्चों की परवरिश सामान्य तरीके से करना चाहते हैं।”

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डॉ. श्रीराम नेने इससे पहले भारत लौटने के बाद अपनी जिंदगी में आई एक बड़ी चुनौती के बारे में भी बात कर चुके हैं। रणवीर इलाहाबादिया के साथ बातचीत में उनसे पूछा गया था कि क्या वह अमेरिका की तुलना में भारत में ज्यादा खुश हैं। इस पर उन्होंने कहा, “मैं यह नहीं कह सकता कि मैं ज्यादा खुश हूं। यह अलग है। वहां आपको अपनी पहचान छिपाकर सामान्य जिंदगी जीने की आजादी मिलती है और काफी कुछ खुद पर निर्भर होता है। भारत में मेरी संस्कृति और बहुत सारे रिश्ते हैं, इसलिए यहां चीजें अलग हैं।”

माधुरी दीक्षित से शादी के बाद मशहूर अभिनेत्री के पति होने के अनुभव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था, “अमेरिका में भी ऐसा ही था। साथ ही, मैं उन्हें उस नजरिए से नहीं देखता। वह मेरी पत्नी और मेरी पार्टनर हैं।”

उन्होंने कहा, “हम एक-दूसरे का ख्याल रखते हैं। मुझे उनके अतीत के बारे में कुछ पता नहीं था और उन्हें मेरे अतीत के बारे में नहीं पता था। हम अलग-अलग दुनिया से आए थे, लेकिन एक ही क्षेत्र यानी महाराष्ट्र से थे और हमारी पृष्ठभूमि भी एक जैसी थी। हम दोनों में से किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। यह किस्मत थी और यह मेरी जिंदगी की सबसे शानदार चीज रही है।”

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श्रीराम नेने ने यह भी बताया कि भारत लौटने के बाद उन्हें सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी महसूस हुई, वह थी गुमनामी। उन्होंने कहा, “सबसे बड़ी चुनौती गुमनामी थी। सामान्य लोगों की तरह व्यवहार कर पाना। अच्छी बात यह है कि हम दोनों को यह पसंद है। भारत में यह काफी हद तक मुश्किल है, लेकिन हम लोगों और हर चीज के लिए बहुत आभारी हैं। वह बहुत जमीन से जुड़ी हुई हैं और अपने फैंस व दूसरे लोगों के साथ जिस तरह व्यवहार करती हैं, वह बहुत अच्छा है। मैं भी ऐसा ही हूं। हम बस अच्छे इंसान बनने की कोशिश करते हैं।”

1999 में हुई थी माधुरी और श्रीराम नेने की शादी

माधुरी दीक्षित ने 1999 में डॉ. श्रीराम नेने से शादी की थी। शादी के बाद दोनों अमेरिका के डेनवर चले गए थे, जहां उन्होंने कई साल बिताए। इसके बाद 2011 में वे भारत लौट आए। उनके दो बेटे हैं, अरिन और रायन।