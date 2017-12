माधुरी दीक्षित संग वरुण धवन ने ‘तम्मा तम्मा’ पर किया डांस, वायरल हो रहा वीडियो

1990 में रिलीज हुई फिल्म थानेदार का गाना ‘तम्मा-तम्मा’ जब वरुण धवन और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए रीमेक किया गया तो फैन्स ने इसे हाथों-हाथ लिया। माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इन दिनों वायरल हो रहे एक वीडियो में वरुण धवन एक इवेंट में स्टेज पर माधुरी दीक्षित के साथ इसी गाने पर डांस करते नजर आ रहे है। वरुण धवन के साथ इस वीडियो में माधुरी दीक्षित काफी खूबसूरत लग रही हैं और वरुण भी पूरी ऊर्जा के साथ स्टेज पर थिरकते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को खूब लाइक और शेयर किया जा रहा है।

इस वीडियो को टुकड़ो में माधुरी दीक्षित कोट्स नाम के ट्विटर हैंडल से अपलोड किया गया है। माधुरी अपने वक्त की मशहूर फिल्म कलाकार थीं उन्होंने बॉलीवुड को तमाम हिट फिल्में दी हैं और उनका डांस की हर कोरियोग्राफर तारीफ किया करता था। जहां तक बात वरुण धवन की है तो वरुण जल्द ही फिल्म अक्टूबर में काम करते नजर आएंगे। फिल्म के लिए उनका फर्स्ट लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है, हालांकि ट्रेलर और टीजर आने अभी बाकी हैं। इसके अलावा वह फिल्म ‘सुई-धागा’ में अनुष्का शर्मा के साथ और एबीसीडी3 में भी नजर आएंगे।

I really dont want spoiled but look at this performance the original tamma tamma girl and varun dhavan looking so cute together #Starscreenawards pic.twitter.com/Pq8hczS7ap

— MadhuriDixitQuotes (@MadhuriQuote) December 5, 2017