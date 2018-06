बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर ऋषि कपूर और माधुरी दीक्षित ने अब तक कई फिल्मों में साथ काम किया है। दोनों स्टार्स की फिल्म साहिबान, याराना और प्रेमग्रंथ जैसी फिल्में सुपरहिट रही। दोनों एक्टर्स को पिछले दिनों ट्विटर पर अपने पुराने दिन याद करते हुए और एक दूसरे को पोस्ट करते हुए देखा गया। ऋषि कपूर अपनी एक फिल्म के बारे में इंट्रस्टिंग फैक्ट अपने फॉलोअर्स के साथ ट्विटर पर शेयर कर रहे थे। ऐसे में माधुरी दीक्षित की भी नजर ऋषि कपूर के ट्वीट्स पर पड़ी।

एक्टर ऋषि कपूर ने अपने ट्विटर से एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा- हमारी फिल्म ‘प्रेम ग्रंथ’ पहली ऐसी भारतीय फिल्म थी जो कि साउथ अफ्रीका में शूट की गई थी। उस वक्त रंगभेद समाप्त कर दिया गया था। इस कैप्शन के साथ ऋषि ने जो वीडियो लिंक शेयर किया उसमें फिल्म ‘प्रेमग्रंथ’ की शूटिंग होते हुए दिखाया गया है। इस वीडियो के लिंक और ऋषि के ट्वीट को देखने के बाद एक्ट्रेस ने भी पोस्ट पर कमेंट किया।

Someone just me this. I never knew this existed. Our film “Prem Granth” was the first Indian film to be shot in South Africa just after the Arpatheid was abolished. @madhuridixit

