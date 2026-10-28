करवाचौथ का त्योहार आते ही जहां बाजारों में रौनक बढ़ जाती है, वहीं सोशल मीडिया पर भी प्यार, रोमांस और सजने-संवरने से जुड़े गानों की धूम मचने लगती है। 27 साल पुराना एक गाना है जो सोशल मीडिया पर आम दिनों में भी वायरल रहता है लेकिन करवाचौथ आते ही उससे जुड़े रील्स फीड पर दिखाई देने लगते हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म ‘आरज़ू’ के मशहूर गाने ‘साजन साजन तेरी दुल्हन’ की, जिसमें माधुरी दीक्षित अपने पति सैफ अली खान का इंतजार करते हुए ये गाना गाती हैं।

फिल्म ‘आरजू’ में माधुरी दीक्षित के साथ अक्षय कुमार और सैफ अली खान भी नजर आए थे। ये गाना माधुरी दीक्षित फिल्म में अपने पति सैफ के लिए ये गाना गाती हैं। इस गाने की लोकप्रियता का एक कारण सोशल मीडिया है। गाने के बोल और संगीत इसे फैंस के बीच लोकप्रिय बनाते है।

27 साल बाद भी बरकरार है गाने का जादू

करीब 27 साल पुराना यह गाना आज भी लोगों के बीच उतना ही लोकप्रिय है। यूट्यूब पर इसे 124 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, वहीं इंस्टाग्राम पर इस गाने पर जमकर रील्स बनाई जाती हैं। इस गाने को अलका याग्निक ने गाया है, इसका संगीत अनु मलिक ने दिया है और बोल आनंद बख्शी ने लिखे हैं।

माधुरी के शानदार स्क्रीन प्रेजेंस ने गाने को बनाया यादगार

इस गाने की लोकप्रियता के पीछे माधुरी का शानदार स्क्रीन प्रेजेंस और उनका डांस है। दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करके वह सैफ के इंतजार में ये गाना गाती हैं। उनके एक्सप्रेशंस और रोमांटिक अंदाज गाने को खास बनाता है। माधुरी की खूबसूरती, गाने में उनका लुक और अंदाज इस गाने में जान डालती है। यही वजह है कि इस गाने को सुनते ही पुराने दौर वाले रोमांस की याद लोगों को आ जाती है।

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करवाचौथ के रोमांटिक माहौल में क्यों फिट बैठता है यह गाना?

करवाचौथ सिर्फ व्रत रखने का त्योहार नहीं, बल्कि पति-पत्नी के बीच प्यार और भावनात्मक जुड़ाव जाहिर करने का मौका भी है। ‘साजन साजन तेरी दुल्हन’ का रोमांटिक अंदाज इसी फीलिंग को खूबसूरती से दिखाता है। पारंपरिक ड्रेस में सजी महिलाओं के वीडियो हों या पति के लिए प्यार जताती रील्स, यह गाना हर तरह की रोमांटिक थीम के साथ आसानी से फिट बैठता है।

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पुराना गाना, नया क्रेज: नई पीढ़ी की पसंद बना ‘साजन साजन’

डिजिटल दौर में पुराने फिल्मी गानों को दोबारा लोकप्रिय बनाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। करवाचौथ, तीज और दूसरे त्योहारों पर ऐसे गाने फिर से लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल हो जाते हैं। ‘साजन साजन तेरी दुल्हन’ इसी का उदाहरण है। हालांकि फिल्म में ये करवाचौथ के मौके पर नहीं आता है लेकिन इस गाने का अंदाज इस त्योहार से मेल खाता है। यही वजह है कि हर साल त्योहार आते ही इस गाने की पुरानी यादें एक बार फिर ताजा हो जाती हैं।