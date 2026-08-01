सोचिए… बारिश की रात हो, एक लड़की की कार बीच रास्ते में खराब हो जाए और उसे मदद के लिए एक छोटे-से गैरेज का दरवाजा खटखटाना पड़े। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मुलाकात, जिसने सिर्फ फिल्म की कहानी ही नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा को उसका सबसे प्यारा रोमांटिक गीत भी दे दिया।

करीब 68 साल पुराना गाना “एक लड़की भीगी भागी सी” आज भी सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस गाने की सादगी, इमोशन्स, प्यार और बेहद सरल लेकिन शानदार बोल इसकी जान हैं। आखिर क्या है इतने साल पुराने गीत का जादू, जो हर नई पीढ़ी को भी अपना दीवाना बना लेता है।

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यही वजह है कि यह 3 मिनट 52 सेकेंड का गाना सिर्फ उस दौर के लोगों की यादों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर नई पीढ़ी के दिल में भी अपनी खास जगह बना चुका है। वैसे किशोर कुमार की आवाज में जादू ही ऐसा था, उन्होंने अपने समय में जिस भी गाने में अपनी आवाज दी है वो आज के समय में सदाबहार ही हैं।

गीत की खासियत

“एक लड़की भीगी भागी सी” साल 1958 में रिलीज हुई फिल्म “चलती का नाम गाड़ी” का सुपरहिट गीत है। इसे किशोर कुमार ने गाया, संगीत एस. डी. बर्मन ने दिया और बोल मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। पर्दे पर किशोर कुमार और मधुबाला की शानदार केमिस्ट्री ने इस गीत को हमेशा के लिए यादगार बना दिया।

फिल्म में कब आता है यह गीत?

यह गीत उस खूबसूरत पल में आता है, जब बारिश में भीगी मधुबाला की कार बीच रास्ते में खराब हो जाती है और वह जैसे तैसे एक गैरेज पहुंचती है। जहां उनकी मुलाकात किशोर कुमार से होती है। कार ठीक करते-करते दोनों के बीच होने वाली मासूम नोकझोंक और मुस्कुराहटें इस गाने को शानदार बना देती हैं।

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आज भी क्यों है ट्रेंड में?

भले ही सालों बीत गए हों, लेकिन इस गाने का चार्म आज भी कम नहीं हुआ है। बारिश के मौसम में अगर दो प्रेमी भीग रहे हो, तो उनके मन में किसी कोने से ये गाना जरूर उन्हें जरूर सुनाई देता होगा। रील्स से लेकर लाइव कॉन्सर्ट तक, यह गीत आज भी खूब सुना जाता है। इसकी सादगी, मधुर धुन और दिल को छू लेने वाला रोमांस इसे हर दौर का फेवरेट बनाते हैं।

एक सदाबहार क्लासिक

कुछ गाने सिर्फ हिट नहीं होते, वे यादों का हिस्सा बन जाते हैं। “एक लड़की भीगी भागी सी” उन्हीं चुनिंदा गीतों में से एक है, जिसका जादू वक्त के साथ और भी गहरा होता गया। मधुबाला की सुंदरता, स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट को शानदार बनाने के लिए काफी थे।