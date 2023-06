Ira Trivedi को देख पहली नजर में दिल हार गए थे मसाबा के एक्स हसबैंड, दूसरी शादी पर शेयर की फीलिंग्स, बोले- ‘देखते ही मन…’

Madhu Mantena On His Second Marriage: फिल्म प्रोड्यूसर मधु मंटेना (Madhu Mantena) और इरा त्रिवेदी (Ira Trivedi) हाल ही में शादी के बंधन में बंधे हैं। ऐसे में अब उन्होंने दूसरी शादी को लेकर अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया है।

दूसरी शादी पर बोले मधु मंटेना। (Photos- viral Bhayani Instagram)

