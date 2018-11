मैडम तुसाद ने दीपिका-रणवीर को दिया खास वेडिंग गिफ्ट, फैन्स हुए उत्साहित

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली में शादी रचाने के बाद हाल ही में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी शादी की फोटोज शेयर की जिनका उनके फैन्स को बेसब्री से इंतजार था। फोटोज के शेयर होने के बाद ही दीपिका और रणवीर को शादी की बधाईयां और शुभकामनाएं मिलने लगी। मैडम तुसाद के ऑफिशियल ट्विंटर हैंडल से भी दीपिका और रणवीर को शुभकामनाएं मिली। इसके अलावा, मैडम तुसाद ने उन्हें एक खास तोहफा देने की बात भी कही।

मैडम तुसाद ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात का खुलासा किया है कि वो अगले साल म्यूजियम में दीपिका पादुकोण का स्टैच्यु भी लगाने वाले हैं। ट्विटर पर की गई पोस्ट में मैडम तुसाद ने लिखा, ‘बधाई! दीपिका पादुकोण। हम आपके लिए बहुत उत्साहित हैं और अगले वर्ष आपका फिगर रिवील करने का इंतजार नहीं पा रहे हैं। #DeepikaWedsRanveer.’

Congrats @deepikapadukone ! We couldn’t be more excited for you and can’t wait for your figure reveal next year! #DeepikaWedsRanveer https://t.co/VP4ggvpQcR

— Madame Tussauds (@MadameTussauds) November 16, 2018