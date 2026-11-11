Maatrubhumi Trailer Release: सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म की पहली झलक और पोस्टर सामने आने के बाद से ही दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार था। अब ट्रेलर रिलीज के साथ ही फिल्म को लेकर उत्सुकता और बढ़ गई है। देशभक्ति, बलिदान और युद्ध के बीच इंसानी जज्बातों की कहानी कहती यह फिल्म एक अलग अंदाज में दर्शकों के सामने आने वाली है।

फिल्म के ट्रेलर में सलमान खान आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। उनका गंभीर और दमदार अंदाज फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ाता है। वहीं, चित्रांगदा सिंह के साथ उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है। ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक और गानों की झलक भी खास ध्यान खींचती है।

कैसा है मातृभूमि का ट्रेलर?

करीब 4 मिनट 35 सेकेंड के ट्रेलर की शुरुआत पूर्वी लद्दाख के बर्फ से ढके खूबसूरत लेकिन खतरनाक पहाड़ों से होती है। इसके बाद सलमान खान की एंट्री होती है, जो 16 बिहार रेजिमेंट के एक जांबाज ऑफिसर की भूमिका में नजर आते हैं। परिवार की चिंताओं के बावजूद वह देश की सेवा के लिए ड्यूटी पर जाने का फैसला करते हैं।

ट्रेलर का सबसे भावुक पल तब आता है, जब वह अपने बेटों को विदा करते हुए कहते हैं कि सैनिक अलविदा नहीं कहते, बल्कि सलामी देते हैं। वह अपने परिवार को यह कहकर हौसला देते हैं कि उनके बेटे की हिफाजत के लिए उसकी मां है, लेकिन मातृभूमि की रक्षा के लिए उसके बेटे यानी देश के जवान हमेशा सरहद पर तैनात हैं। इसके बाद चीनी सेना के साथ उनकी जंग दिखाई जाती है।

सलमान खान का गजब अंदाज

इस ट्रेलर में सलमान खान काफी दमदार किरदार में दिखाई दे रहे हैं। चीनी सेना के खिलाफ जंग लड़ते और भारत के प्रति अपनी देशभक्ति दिखाते सलमान को फिल्म में देखा जाएगा। एक सिपाही का किरदार उन पर काफी शानदार लग रहा है। फिल्म में सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि अमन और शांति का भी संदेश दिखाया जाएगा। फिल्म की कहानी देश के लिए लड़ने वाले सैनिकों के साहस, बलिदान और युद्ध के दौरान उनकी जिंदगी पर पड़ने वाले असर को दिखाती है।

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दरअसल, मुंबई में आयोजित एक खास मीडिया इवेंट में सलमान खान ने करीब 250 मीडिया प्रतिनिधियों के सामने फिल्म के ट्रेलर पेश किया गया। इस दौरान सलमान खान ने फिल्म की कहानी को लेकर सरकार के दखल के बारे में बात की। इसके अलावा उन्होंने ये भी ऐलान किया कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए इस फिल्म का टिकट केवल 11 रुपये होगा।

कब रिलीज होगी ‘मातृभूमि’?

ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान सलमान खान ने फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि ये फिल्म 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में आने वाली है। करीब एक महीने बाद फैंस एक बार फिर भाईजान को दमदार किरदार में देखने वाले हैं।

‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ का निर्देशन अपूर्व लाखिया ने किया है। फिल्म को सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया है। इसमें सलमान खान के साथ चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।