दशहरे के मौके पर सलमान खान ने अपनी आने वाली फिल्म ‘मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस’ के गाने ‘जय हिंद’ का लिरिकल वीडियो शेयर किया है। इसके साथ ही अभिनेता ने देशभक्ति को लेकर एक खास संदेश भी दिया। सलमान ने कहा कि अपनी मातृभूमि के प्रति प्यार, सम्मान और देशभक्ति दिखाने के लिए साल के सिर्फ दो दिन काफी नहीं हैं, बल्कि यह भावना पूरे साल होनी चाहिए।

सलमान खान ने दिया देशभक्ति का संदेश

सलमान खान ने सोशल मीडिया पर ‘जय हिंद’ गाने को शेयर करते हुए लिखा कि अपनी मातृभूमि के लिए प्यार, सम्मान और देशभक्ति दिखाने के लिए साल के 365 दिनों में से सिर्फ दो दिन पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के प्रति प्रेम और सम्मान साल भर होना चाहिए। अभिनेता की इस पोस्ट में देशभक्ति का यही संदेश देखने को मिला।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “अपनी मातृभूमि के लिए प्यार, सम्मान और देशभक्ति दिखाने के लिए साल के 365 दिनों में से सिर्फ 2 दिन काफी नहीं हैं। यह भावना तो पूरे साल होनी चाहिए, बॉस!”

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“आपके लिए पेश है ‘जय हिंद’ गाने का लिरिकल वीडियो। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। और अगर पसंद नहीं आया, तो हिमेश रेशमिया और स्टेबिन बेन का इंस्टाग्राम या ट्विटर हैंडल तो होगा ही, है ना!”

‘मातृभूमि’ के गाने को मिल रहा है खास महत्व

दशहरे जैसे खास मौके पर इस गाने को शेयर करना देशप्रेम और मातृभूमि के प्रति सम्मान का संदेश देने वाला कदम है। इंडियन एक्सप्रेस में मौजूद सोर्स के मुताबिक, सलमान खान इस फिल्म को नवंबर में रिलीज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। हालांकि, अभी इस तारीख की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।