बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। जावेद अख्तर आए दिन कोई न कोई ट्वीट या पोस्ट शेयर करके चर्चा में बने रहते हैं। इस बीच जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लोगों को जानकारी दी कि उन्होंने कृष्णा आरती लिखी है। इस ट्वीट के साथ जावेद अख्तर ने वो लिंक भी शेयर किया जिसपर जाकर आप जावेद अख्तर द्वारा लिखी गई कृष्णा आरती को सुन सकते हैं।

जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर सैयद जुबेर कादरी नाम के एक यूजर ने लिखा, ‘तुम्हें सिर्फ अज़ान से दिक्कत है, अजाब से डर नहीं लगता?’ शुभम शर्मा ने लिखा, ‘अज़ान से इतना ज्यादा दिक्कत है आपको सर् तो फिर ये कृष्णा आरती लिखकर दिखावा क्यों कर रहे हो आप। न हिन्दू धर्म के रहोगे न मुस्लिम के क्योंकि हिन्दू धर्म का भी आपने काफी अपमान किया है।’

अली वारिस ने लिखा, ‘यह तो कहता था कि 21वीं शताब्दी में धर्म को मानने वाले मानसिक रूप से बीमार होते हैं। कृष्णा का पुजारी किसकी चापलूसी में बन गए हो? हिदुंत्व के टिकट पर कब चुनाव लड़ोगे? मोदी तो अब भी लिफ्ट नहीं देगा। बेचारा न घर का रहा न घाट का।’ ऐसा पहली बार नहीं है कि जावेद अख्तर को उनके किसी ट्वीट के चलते ट्रोल्स का सामना करना पड़ा हो। इससे पहले भी गीतकार जावेद अख्तर कई बार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं।

Yeh to kahta hai ke 21 Century mein dharam man ne wale “mentally sick” hain. Krishna ka pujari kis ki chaploosi mein bun gaya? Hindutva ke ticket per kab election larey ga? Modi to ab bhi lift nahi dega. Bechara na ghar ka raha na ghaat ka.

— Ali Waris (@Israel_Watcher) August 13, 2020