भारत में हर दिन 4 लाख से अधिक कोविड- 19 संक्रमण के नए मामले दर्ज हो रहे हैं और 4 हजार से अधिक मौतें हो रही हैं। सबसे गंभीर स्थिति महाराष्ट्र की है जहां हर दिन 50 हजार से ऊपर कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज हो रहे हैं। अन्य राज्यों की तरह ही महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था अधिक मरीजों के कारण बेहद तनाव में है। इसी बीच कोविड से निपटने को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई नगरपालिका की तारीफ की है। कोविड से निपटने के लिए महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार और BMC मिलकर जो काम कर रहे हैं उस पर मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने भी अपनी टिप्पणी की है।

जावेद अख्तर ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार की तारीफ की और कहा कि दूसरों को इनसे सीखने की जरूरत है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘मैं मानता हूं कि दूसरों को महाराष्ट्र सरकार और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से एक या दो सबक सीखने की जरूरत है जो जबरदस्त क्षमता के साथ कोविड के खतरे से लड़ रहे हैं।’

जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर यूजर्स की काफी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कई यूजर्स ने ट्वीट पर अपनी नाराजगी जाहिर की तो कुछ यूजर्स उन्हें सहमत दिखे। पंकज नाम से एक यूजर ने लिखा, ‘सर सबसे अधिक मौतें महाराष्ट्र में ही हो रही हैं लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं। कैसे कर लेते हो सर?’

I believe others need to learn a lesson or two from the government of Maharashtra and Bombay Municipal corporation that are fighting with the menace of COVID with with tremendous competence .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) May 8, 2021