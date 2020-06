बॉलीवुड गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने ट्वीट कर खुदको अवसरवादी नास्तिक बताया जिसके बाद गीतकार ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। जावेद अख्तर ने ट्वीट कर लिखा, ‘ हाल ही में जब मैंने लाउडस्पीकरों पर अज़ान पर प्रतिबंध लगाए जाने को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा था कि ऐसा होना चाहिए तो मुस्लिम कट्टरों ने मेरी आलोचना करते हुए कहा कि मैं नरक में सबसे बुरे स्थान पर जाउंगा। दूसरी तरफ हिंदू कट्टर लोग मुझे जेहादी और राष्ट्रद्रोही कहते हैं। मैं एक समान अवसरवादी नास्तिक हूं जो सभी प्रकार की आस्था के खिलाफ है।’

Recently when I commented that AZAN should be banned on loudspeakers Muslim

bigots cursed me that I would go to the worst place in hell.On the other hand Hindu bigots call me a jehadi and an anti national.I am

an equal opportunity atheist who is against All kinds of faiths.

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) June 13, 2020