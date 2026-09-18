ओटीटी के शौकीनों के लिए हर हफ्ते कुछ ना कुछ नया आता रहता है। कभी कोई शानदार फिल्म तो कभी सीरीज, दर्शकों के लिए मनोरंजन का इंतजाम जरूर पूरा किया जाता है। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स, जियोहॉटस्टार, प्राइम वीडियो समेत सभी पॉपुलर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर शानदार फिल्में और सीरीज आने वाली है। ‘लस्ट स्टोरीज 3’ से लेकर जाकिर खान की खास पेशकश ‘पापा यार’ इस बार रिलीज होने के लिए तैयार हैं। चलिए बिना किसी देरी के लिस्ट की तरफ चलते हैं-

‘लस्ट स्टोरीज 3’

प्यार, चाहत और कामुकता के अलग-अलग पहलुओं को दिखाती फिल्म ‘लस्ट स्टोरीज’ का तीसरा भाग रिलीज हो चुका है। 4 अलग शॉर्ट फिल्मों से मिलाकर इस बार कहानी को तैयार किया गया है। इस बार कास्‍ट में राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, अदिति राव हैदरी, राधिका मदान, सना थम्पी, विजय वर्मा, अभिषेक बनर्जी, सिद्धार्थ, अली फजल और गुरफतेह पीरजादा शामिल हैं। ‘लस्‍ट स्‍टोरीज 3’ इस शुक्रवार 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है।

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‘इरुमुडी’

साउथ सुपरस्टार रवि तेजा की फिल्म ‘इरुमुडी’ को शुक्रवार 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया गया है। साउथ भाषा के साथ-साथ इसे हिंदी में भी दर्शक देख सकते हैं। फिल्म को सिनेमाघरों मे काफी पसंद किया गया था। कहानी त्रिनाथ (रवि तेजा) के बारे में है, जो एक छोटा व्यापारी है और अपनी बेटी को बहुत प्यार करने वाला पिता है। लेकिन उसका एक हिंसक अतीत और शराब की बुरी लत है।

‘वेटिंग है’

प्राइम वीडियो की एक और जबरदस्त वेब सीरीज ‘वेटिंग है’ 16 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। मिर्जापुर के मुन्ना भैया यानी कि दिव्येंदु शर्मा एक दम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। 7 एपिसोड वाली ये सीरीज ट्रेन की टिकट में होने वाली धांधली पर आधारित है। सीरीज में दिव्येंदु शर्मा रेलवे पुलिस अधिकारी हैं जिनका नाम सुगम मिश्रा है।

उनके अलावा सीरीज में भुवन अरोड़ा भी हैं जो एक कंप्यूटर गीक का किरदार निभा रहे हैं। सीरीज में दिव्येंदु शर्मा और भुवन अरोड़ा के साथ हर्षिता गौर, कुमुद मिश्रा, विजय मौर्य, सुनीता राजवार और यशपाल शर्मा भी हैं।

जाकिर खान: ‘पापा यार’

कॉमेडी की दुनिया में बड़ा नाम कमाने वाले कॉमेडियन जाकिर खान अपना नया स्टैंड अप स्पेशल ‘पापा यार’ लेकर आ गए हैं। 18 सितंबर को ये जाकिर खान की ये खास पेशकश नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है। ये उनका अब तक सबसे खास और काफी निजी शो बताया जा रहा है। इस स्टैंड अप में कॉमेडियन ने अपने पिता और समय के साथ उनके रिश्ते में आए बदलावों के बारे में बात की है। ‘पापा यार’ में दिखाया गया है कि जैसे-जैसे वे बड़े हुए, अपने पिता के बारे में उनकी समझ कैसे बदली।

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‘द ममी’

ली क्रोनिन के निर्देशन में बनी ‘द ममी’ के साथ एक नया और बेचैन कर देने वाला हॉरर जॉनर देखने मिलने वाला है। ये फिल्म 17 सितंबर को जियोहॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसकी बेटी रहस्यमयी ढंग से गायब होने के आठ साल बाद घर लौटती है, लेकिन उसकी वापसी एक बहुत ज़्यादा डरावनी चीज़ को जन्म देती है।

‘नीग्ली’

‘नीग्ली’ एक हाई-ऑक्टेन क्राइम एक्शन ड्रामा सीरीज है। प्राइम वीडियो पर ये 16 सितंबर को रिलीज हो चुकी है। इस सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं, इसकी कहानी शिकागो की एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर और जैक रीचर की पुरानी सैन्य सहयोगी फ्रांसिस नीग्ली के इर्द-गिर्द घूमती है। जब नीग्ली को पता चलता है कि उसके अतीत के एक बेहद प्यारे दोस्त (टॉमी) की एक संदिग्ध हादसे में मौत हो गई है, तो वह न्याय दिलाने की ठान लेती है।

‘द डॉल’

नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज ‘द डॉल’ बोलस्लाव प्रूस के 19वीं सदी के क्लासिक उपन्यास पर आधारित है। 16 सितंबर को ये सीरीज रिलीज कर दी गई है, जिसमें कुल 6 एपिसोड हैं। पावेल मास्लोना ने इसका निर्देशन किया है और टोमास शुचार्ट, टोमास शुचार्ट ने सीरीज में मुख्य भूमिका निभाई है।

‘द स्कैंडल’

के-ड्रामा के शौकीनों के लिए इस हफ्ते फेमस कोरियन ड्रामा ‘द स्कैंडल’ रिलीज हो चुका है। 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर सीरीज स्ट्रीम हो रही है। सीरीज में कुल 8 एपिसोड हैं और यह असल में 2003 की पॉपुलर फ‍िल्म ‘अनटोल्ड स्कैंडल’ का कोरियन टेलीविजन अडैप्टेशन है।