Lust Stories 2 trailer: शादीशुदा एक्स गर्लफ्रेंड पर फिदा विजय वर्मा, नीना गुप्ता पोती को शादी से पहले देती हैं ‘टेस्ट ड्राइव’ की सलाह

Lust Stories 2 trailer: लस्ट स्टोरीज 2 के ट्रेलर में काजोल, विजय वर्मा, तमन्ना भाटिया, नीना गुप्ता, अमृता सुभाष, तिलोत्तम्मा शोम जैसे सितारे नजर आते हैं। ‘लस्ट स्टोरीज़ 2’ नेटफ्लिक्स पर 29 जून को रिलीज़ होगी।

Lust Stories 2 का ट्रेलर रिलीज (Photo- Netflix)

पढ़ें मनोरंजन (Entertainment News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram