Luka Chuppi Box Office Collection Day 2: कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म लुका छुप्पी दर्शकों को बेहद पसंद आ रही है। इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा में मजा और मस्ती के साथ-साथ कुछ खास सोशल मैसेज भी छिपे हुए हैं। जिनके बारे में सिनेमाघरों में फिल्म देखने के बाद ही पता चलता है। ऐसे में फिल्म को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। ओपनिंग डे पर फिल्म लुका छुप्पी ने 8.01 करोड़ रुपए की कमाई की। दूसरे दिन फिल्म ने कितनी कमाई की, इस बारे में जानने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बता दें, अंदाजे लगाए जा रहे थे कि ये फिल्म अपने पहले दिन में 5 करोड़ रुपए की कमाई कर सकी है। लेकिन फिल्म का फर्स्ट डे कलेक्शन जबरदस्त रहा। फिल्म ने उम्मीद से बढ़ कर कमाई की।

फिल्म ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श ने अपने ट्वीट के माध्यम से फिल्म लुका छुप्पी के आंकड़े जारी किए। तरण आदर्श ने लिखा- ‘पहले दिन फिल्म ने शानदार कमाई की। यह एक बड़ा सरप्राइज निकली। फिल्म लुका छुप्पी ने राजी और स्त्री इसके अलावा बधाई हो से ज्यादा कमाई की है। फिल्म को स्टॉन्ग माउथ वर्ड का फायदा मिला है। दूसरे और तीसरे दिन फिल्म और भी अच्छी कमाई कर सकती है।’

इसके अलावा लुका छुप्पी कार्तिक आर्यन की टॉप ओपनर फिल्मों में से एक बन गई है। 2019 में लुका छुप्पी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 8.01 करोड़ रुपए कमाए। साल 2015 में प्यार का पंचनामा ने ओपनिंग डे पर 6.80 करोड़ रुपए की कमाई की थी। साल 2018 में आई फिल्म सोनू के टीटू की स्वीटी ने ओपनिंग डे पर 6.42 करोड़ रुपए कमाए थे। साल 2011 में आई फिल्म प्यार का पंचनामा में कार्तिक की फिल्म ने ओपनिंग डे पर 92 लाख रुपए कमाए थे। ऐसे में फिल्म लुका छुप्पी कार्तिक के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है।

