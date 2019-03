Luka Chuppi Box Office Collection Day 14: ‘लुका छुप्पी’ सिनेमाघरों में अपनी पकड़ मजबूती से बनाए हुए है। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म दर्शकों को खूब भा रही है। रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म देखने के लिए दर्शक फैमिल समेत पहुंच रहे हैं। फिल्म अपने दूसरे हफ्ते में धुंआदार कमाई कर रही है। सेकिंड वीक के शुक्रवार को फिल्म का कलेक्शन रहा3.15 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म का लेक्शन था 5.20 करोड़ रुपए। रविवार को फिल्म ने कमाए5.31 करोड़ रुपए। सोमवार को लुका छुप्पी ने कमाए2.05 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा रहा 2.07 करोड़ रुपए। वहीं बुधवार को फिल्म ने कमाए 1.96 करोड़ रुपए। गुरुवार को फिल्म ने कितनी कमाई की इस बारे में जानने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल फिल्म ने 73.44 करोड़ रुपए कमा लिए हैं।

फिल्म में ऐसे कई सीन है जिन्हें देखते वक्त आप बैठे बैठे ठहाका लगाने लगेंगे। लुका छुप्पी दर्शकों को खुद से जोड़े रखने में कामयाब है। यही वजह है कि फिल्म को अभी भी दर्शक मिल रहे हैं। इस हफ्ते यानी 15 मार्च को भी थिएटर्स पर दो फिल्में आई हैं- ‘मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर’ और ‘फोटोग्राफ’। दोनों फिल्में शानदार डायरेक्टर्स ने बनाई हैं। ऐसे में दर्शक इस फिल्म के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन मसालेदार फिल्मों के शौकीनों को लुका-छुप्पी खास पसंद आ रही है।

#LukaChuppi continues to attract ample footfalls… Current trending suggests ₹ 80 cr+ *lifetime biz*, which surpasses all expectations… [Week 2] Fri 3.15 cr, Sat 5.20 cr, Sun 5.31 cr, Mon 2.05 cr, Tue 2.07 cr, Wed 1.96 cr. Total: ₹ 73.44 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 14, 2019