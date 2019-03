Luka Chuppi Box Office Collection Day 13: कार्तिक आर्यन ने अपने छोटे से करियर में कई सारी हिट दे दी हैं। हाल ही में कार्तिक आर्यन की लुका ‘छुप्पी’ आई। सिनामाघरों में इस रोमांटिक कॉमेडी को खूब पसंद किया जा रहा है। फिल्म में दर्शकों को आकर्षित करने वाले कई सारे टॉपिक्स हैं। इन ही सारे टॉपिक्स को देखने सिनेमाघरों में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में टिकटखिड़की पर फिल्म अपने 13वें दिन भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है।

ट्रेड एनेलिस्ट तरण आदर्श के मुताबिक ‘लुका छुप्पी’ दूसरे हफ्ते भी ट्रेंड कर रही है। दूसरे शुक्रवार को फिल्म ने 3.15 करोड़ रुपए कमाए। शनिवार को लुका छुप्पी ने 5.31 करोड़ रुपए की कमाई की। रविवार को लुका छुप्पी ने 5.31 करोड़ रुपए कमाए। सोमवार को फिल्म ने 2.05 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं मंगलवार को फिल्म ने 2.07 करोड़ रुपए जुटाए। ऐसे में फिल्म अब तक 71.48 करोड़ रुपए कमा चुकी है। फिल्म ‘लुका छुप्पी’ इंडियन बॉक्स ऑफिस के अलावा विदेशों में भी शानदार कमाई कर रही है। दिनेश विजन द्वारा प्रोड्यूस फिल्म लुका छुप्पी उनकी लगातार तीसरी हिट फिल्म है।

#LukaChuppi is trending well on weekdays… [Week 2] Fri 3.15 cr, Sat 5.20 cr, Sun 5.31 cr, Mon 2.05 cr, Tue 2.07 cr [marginally higher than Mon]. Total: ₹ 71.48 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2019