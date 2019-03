Luka Chuppi Box Office Collection Day 12: कार्तिक आर्यन और कृति सेनन स्टारर फिल्म ‘लुका छुप्पी’ को रिलीज हुआ 12 दिन गुजर चुके हैं। बावजूद इसके वीकडेज पर ये फिल्म दर्शकों के बीच में ट्रेंड कर रही है। सिनेमाघरों में अभी भी लोग इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म को देखने पहुंच रहे हैं। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने शुक्रवार को कमाए थे 5.15 करोड़ रुपए। शनिवार को फिल्म ने कमाए थे 5.20 करोड़, रविवार को फिल्म की कमाई का आंकड़ा था 5.31 करोड़ रुपए। वहीं सोमवार को फिल्म ने कमाए 2.05 करोड़ रुपए। मंगलवार को फिल्म का कलेक्शन रहा 2.07 करोड़ रुपए।

इसी के साथ ही फिल्म ‘लुका छुप्पी’ का टोटल कलेक्शन हो चुका है- 71.48 करोड़ रुपए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में फिल्म 75 करोड़ रुपए भी कमाने में सफल रहेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म ‘केसरी’ के आने तक कार्तिक की ये फिल्म बड़े पर्दे पर जमी रहेगी। ‘केसरी’ के एंटर होने के बाद ही फिल्म के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है।

#LukaChuppi is trending well on weekdays… [Week 2] Fri 3.15 cr, Sat 5.20 cr, Sun 5.31 cr, Mon 2.05 cr, Tue 2.07 cr [marginally higher than Mon]. Total: ₹ 71.48 cr. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) March 13, 2019