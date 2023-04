Lucky Ali: ब्राह्मण को इब्राहिम के वंशज कहने के बाद लकी अली ने मांगी माफी

Lucky Ali: बॉलीवुड सिंगर लकी अली ने माफी मांगते हुए कहा है कि उनका इरादा लोगों को दुखी करने का नहीं था।

Lucky Ali ने फेसबुक पोस्ट पर मांगी माफी (Photo: Lucky Ali/Instagram)

