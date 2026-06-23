लखनऊ के अलीगंज में स्थित एक तीन मंजिला बिल्डिंग में सोमवार को आग लग गई, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। अब इस पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और सोनू सूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेहा ने एक बार फिर सरकार से सवाल करते हुए उन्हें घेरा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर इसे लेकर कई पोस्ट और वीडियो ट्वीट किए। वहीं, अभिनेता ने इस दर्दनाक घटना पर दुख जाहिर किया है।

नेहा सिंह राठौर ने किया पोस्ट

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए कहा, “फायर ब्रिगेड की गाड़ी आने में घंटों लग जाते हैं, लेकिन पिज्जा आधे घंटे में आ जाता है। एम्बुलेंस जान निकलने के बाद आती है, तो पुलिस अपराध होने के बाद, लेकिन ब्लिंक इट का ऑर्डर दस मिनट में ही आ जाता है।

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आखिर कैसा सिस्टम है ये लखनऊ से लेकर दिल्ली तक अग्निकांड हो रहे हैं। जाने जा रही हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में जरुरी सामान तक नहीं है। क्या देशवासियों की जान इतनी सस्ती है… सरकारें आखिर कर क्या रही हैं। आखिर कितनी मौत के बाद सरकार की आंख खुलेगी।”

इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, “लखनऊ की इमारत में आग लगी और 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब नेताजी मुआवजा देंगे, नकली आंसू बहायेंगे, फिर चार दिन बाद सब भूल जाएंगे। लेकिन कोई नहीं पूछेगा कि बिल्डिंग की फायर NOC क्यों नहीं थी? इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं था? आग बुझाने के उपकरण क्यों नहीं थे? दमकल गाड़ी आने में 40 मिनट क्यों लग गए?

सोनू सूद ने जताया दुख

अभिनेता सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, “क्लासरूम को सपनों को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए, न कि उनकी आखिरी मंजिल। लखनऊ में आग लगने की घटना से दिल टूट गया है। कितनी ही युवा जानें चली गईं। कितने ही सपने बिखर गए। भविष्य के अधिकारी, कलाकार, नेता और बदलाव लाने वाले, जिनका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।

जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है, उनके दुख को कम करने के लिए कोई शब्द काफी नहीं हैं। मेरी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं और उनके साथ भी जो ठीक होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए हमारे आंसुओं से कहीं ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन्हें सुरक्षित जगहें और मज़बूत सुरक्षा इंतज़ाम दें, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा कभी न हो।”

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