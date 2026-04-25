बॉलीवुड में अक्सर बड़े बजट की फिल्मों को लेकर ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन कई बार छोटे बजट में बनी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका कर देती हैं कि बड़े-बड़े रिकॉर्ड हिल जाते हैं। मजबूत कहानी, दमदार एक्टिंग और शानदार वर्ड ऑफ माउथ के दम पर इन फिल्मों ने करोड़ों की कमाई की और मेकर्स को जबरदस्त मुनाफा दिया। आइए जानते हैं उन फिल्मों के बारे में जिन्होंने कम बजट में छप्परफाड़ कमाई की।

स्त्री

राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर स्टारर इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का बजट करीब 25 करोड़ रुपये बताया गया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 180 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

द कश्मीर फाइल्स

विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म का बजट लगभग 15-20 करोड़ रुपये था। रिलीज के बाद फिल्म ने दुनियाभर में करीब 340 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

कांतारा

ऋषभ शेट्टी की इस कन्नड़ फिल्म का बजट करीब 16 करोड़ रुपये था। शानदार कहानी की वजह से फिल्म ने दुनियाभर में करीब 400 करोड़ रुपये कमाए।

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उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक

विक्की कौशल स्टारर इस फिल्म का बजट करीब 25 करोड़ रुपये था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 342 करोड़ रुपये की कमाई की।

सीक्रेट सुपरस्टार

आमिर खान और जायरा वसीम की इस फिल्म का बजट करीब 15 करोड़ रुपये था। फिल्म ने भारत और चीन समेत दुनियाभर में करीब 900 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

क्वीन

कंगना रनौत स्टारर इस फिल्म का बजट लगभग 12 करोड़ रुपये था। फिल्म ने करीब 97 करोड़ रुपये कमाए और सुपरहिट साबित हुई।

विक्की डोनर

आयुष्मान खुराना की डेब्यू फिल्म का बजट करीब 5 करोड़ रुपये था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 66 करोड़ रुपये कमाए।

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ड्रीम गर्ल

आयुष्मान खुराना स्टारर इस कॉमेडी फिल्म का बजट करीब 28 करोड़ रुपये था। फिल्म ने करीब 200 करोड़ रुपये की कमाई की।

तुम्बाड

सोहम शाह की इस फिल्म का बजट लगभग 15 करोड़ रुपये था। री-रिलीज और OTT पॉपुलैरिटी के बाद इसकी कुल कमाई करीब 50 करोड़ रुपये तक पहुंची।

हिंदी मीडियम

इरफान खान स्टारर इस फिल्म का बजट करीब 23 करोड़ रुपये था। फिल्म ने दुनियाभर में लगभग 322 करोड़ रुपये का कारोबार किया।