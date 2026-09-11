भारतीय सिनेमा में लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि किसी फिल्म की सफलता के लिए बड़े सितारे, करोड़ों रुपये का बजट और आलीशान सेट जरूरी हैं। मगर पिछले कुछ सालों में कुछ फिल्मों ने इस सोच को जबरदस्त चुनौती दी है।

बीते कुछ वक्त में ऐसी कई फिल्में आई हैं, जिन्होंने कम बजट के साथ बड़ा कमाल किया है। इन फिल्मों ने साबित किया है कि कहानी, बजट से बड़ी होती है। इसका सबसे नया उदाहरण नीब करौरी बाबा पर बनी फिल्म ‘हनुमान अंश है’।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने अभी तक भारतीय बॉक्स ऑफिस पर लगभग 193 करोड़ रुपये कमा लिए हैं। इसके अलावा ये इंटरनेशनल सिनेमाघरों में भी आज से रिलीज हो गई है। इससे पहले भी कुछ बढ़िया लो बजट फिल्में भारतीय सिनेमा में आकर कमाल कर गई हैं। इन्होंने दर्शकों को केवल चमक-दमक दिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन्हें कहानी और भावनाओं से भी जोड़ा।

हनु-मैन

प्रशांत वर्मा की ‘हनु-मैन’ इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि भारतीय सिनेमा में सुपरहीरो फिल्म बनाने के लिए सिर्फ बड़ा बजट ही जरूरी नहीं है। फिल्म ने भारतीय पौराणिक परंपरा और सुपरहीरो शैली को मिलाकर एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश की थी। इसकी खासियत इसका भारतीय परिवेश है।

यह किसी विदेशी सुपरहीरो की नकल करने के बजाय भारतीय संस्कृति, आस्था और लोककथाओं से अपनी पहचान बनाती है। कम बजट के बावजूद ‘हनु-मैन’ का विजुअल ट्रीटमेंट और कहानी दर्शकों को आकर्षित करने में सफल रहा। इस फिल्म को लगभग 40 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था और इसने 300 से 350 करोड़ रुपये के आसपास कमाई की।

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लालो

गुजराती फिल्म ‘लालो’ जैसे छोटे बजट के सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी सरलता है। ऐसी फिल्मों में बड़े सितारे या भव्य एक्शन सेट नहीं होते। इनके पास अक्सर केवल एक अच्छी कहानी, सीमित लोकेशन और कुछ कलाकार होते हैं। लेकिन यही सीमाएं कई बार फिल्म की ताकत बन जाती हैं। जब कहानी मजबूत होती है, तो दर्शक बजट भूलकर किरदारों के साथ जुड़ने लगते हैं।

‘लालो’ जैसी फिल्मों से यह सीख मिलती है कि सिनेमा का असली आकर्षण केवल स्क्रीन पर खर्च किए गए पैसों में नहीं, बल्कि स्क्रीन पर दिखाई गई संवेदना और कहानी की ईमानदारी में होता है। तभी तो 50 लाख रुपये में बनी इस पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पर 120 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था।

कांतारा

कन्नड़ एक्टर ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा’ ने भारतीय सिनेमा में एक अलग तरह की क्रांति पैदा की थी। ऋषभ शेट्टी की यह फिल्म कर्नाटक की स्थानीय संस्कृति, लोकविश्वास और परंपराओं को केंद्र में रखती है। फिल्म की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि इसकी कहानी बेहद स्थानीय होते हुए भी भावनात्मक रूप से यूनिवर्सल बन गई।

दर्शकों ने इसमें जमीन, परंपरा, आस्था, प्रकृति और इंसान के रिश्ते को महसूस किया। 15-16 करोड़ रुपये में बनी ‘कांतारा’ ने यह साबित किया कि कहानी जितनी स्थानीय और प्रामाणिक होगी, वह उतनी ही दूर तक पहुंच सकती है। इसने बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाए। 2025 में ‘कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1’ नाम से इसका प्रीक्वल भी आया।

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महाराजा

विजय सेतुपति की तमिल फिल्म ‘महाराजा’ ने भी यह दिखाया कि एक मजबूत कहानी और बढ़िया स्क्रीनप्ले दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकता है। फिल्म की ताकत उसके रहस्य, भावनात्मक गहराई और कहानी कहने के तरीके में है। यह दर्शक को लगातार सवाल पूछने और आगे क्या होगा, यह जानने के लिए मजबूर करती है।

‘महाराजा’ जैसी फिल्में यह याद दिलाती हैं कि दर्शक हमेशा बड़े बजट की तलाश में नहीं रहते। वे ऐसी कहानी भी देखना चाहते हैं जो उन्हें सोचने, चीजों को महसूस करने और अंत तक जुड़े रहने के लिए मजबूर करे। इस फिल्म को 20 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया था। इसने लगभग 190 करोड़ रुपये की कमाई की।

मंजुम्मेल बॉयज

मलयालम फिल्म ‘मंजुम्मेल बॉयज’ ने 2024 में अपनी रिलीज के साथ यह साबित किया कि बिना किसी भव्यता के फिल्म किस तरह दर्शकों के दिल में जगह बना सकती है। पिक्चर की कहानी दोस्तों के एक समूह और उनके बीच मौजूद रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमती है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका भावनात्मक जुड़ाव है। दर्शक फिल्म के किरदारों के साथ डरते हैं, उम्मीद करते हैं और उनकी दोस्ती को महसूस करते हैं। गुना गुफाओं पर आधारित सच्ची घटना पर बनी इस फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपये थे। लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल करते हुए लगभग 242 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

महावतार नरसिम्हा

पौराणिक कहानियां भारतीय दर्शकों के लिए नई नहीं हैं। लेकिन एनिमेटेड फिल्म ‘महावतार नरसिम्हा’ जैसे प्रोजेक्ट यह बताते हैं कि इन कहानियों को आधुनिक एनीमेशन और सिनेमाई तकनीक के माध्यम से नई पीढ़ी तक पहुंचाने की काफी संभावनाएं हैं। नरसिम्हा और प्रह्लाद की कथा भारतीय पौराणिक परंपरा की सबसे प्रभावशाली कहानियों में से एक है।

जब ऐसी कहानी को आधुनिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया जाता है, तो चुनौती सिर्फ विजुअल भव्यता की नहीं होती, बल्कि यह भी होती है कि मूल कथा की भावनात्मक शक्ति बरकरार रहे। यही वजह है कि भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित एनीमेशन और विजुअल सिनेमा आने वाले समय में एक बड़ा क्षेत्र बन सकता है। 40 करोड़ के सीमित बजट में बनी ‘महावतार नरसिम्हा’ ने तकरीबन 326 करोड़ रुपये की कमाई की थी।

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आखिर क्यों सफल हो रहीं ऐसी फिल्में?

इस आर्टिकल में जिन फिल्मों को लेकर बात की गई है, उन सभी को एक साथ देखने पर कुछ समानताएं दिखाई देती हैं। पहली है इनकी कहानी। दूसरा- दर्शकों से भावनात्मक जुड़ाव। इसके अलावा ये फिल्में हमारी स्थानीय संस्कृति को दिखाती हैं। सीमित संसाधनों का रचनात्मक इस्तेमाल इन सभी के मेकर्स ने किया है। बड़े बजट की फिल्म के पास अगर 500 करोड़ रुपये हैं, लेकिन कहानी कमजोर है, तो पैसा उसकी कमियों को हमेशा नहीं छिपा सकता। इसके उलट, छोटी फिल्म के पास अगर शानदार कहानी है, तो दर्शक उसे अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचा सकते हैं।

इन फिल्मों के लिए वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज होती है। आज के वक्त में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस बदलाव को और मजबूत किया है। पहले किसी छोटे बजट की फिल्म को प्रचार के लिए बड़े सितारों और महंगे विज्ञापनों की जरूरत पड़ती थी। अब दर्शकों के रिएक्शन खुद किसी फिल्म का प्रचार बन जाते हैं।

भारतीय सिनेमा का भविष्य

कम बजट की इन फिल्मों की सफलता सिर्फ कुछ फिल्मों की कहानी नहीं है। यह भारतीय दर्शकों के बदलते स्वाद का संकेत भी है। दर्शक अब अलग-अलग भाषाओं की फिल्में देखने के लिए तैयार हैं। उन्हें कहानी अच्छी लगे तो भाषा बाधा नहीं बनती। यही कारण है कि साउथ सिनेमा की कई फिल्मों को हिंदी भाषी दर्शकों के बीच भी बड़ी लोकप्रियता मिली है। ‘कांतारा’ से लेकर ‘मंजुम्मेल बॉयज़’ तक और ‘हनु-मैन’ से लेकर ‘महाराजा’ तक, इन फिल्मों ने एक महत्वपूर्ण बात साबित की है कि सिनेमा का असली बजट वो नहीं है जो मेकर्स खर्च करते हैं। असली कीमत उस कहानी की है जो दर्शक अपने दिल में लेकर सिनेमाघर से बाहर निकलता है।