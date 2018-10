LoveYatri: हाल ही में आयुष शर्मा की फिल्म ‘लवयात्री’ रिलीज हुई है। इस फिल्म से सलमान खान की बहन अर्पिता खान के पति आयुष शर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। सलमान खान जी खोल कर आयुष की इस फिल्म को प्रमोट करते नजर आए। ऐसे में आयुष चर्चा में आ आगे। फिल्म की रिलीज के बाद अब आयुष शर्मा अपने कुछ पुराने ट्वीट्स को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दरअसल, सलमान के ‘ब्रदर इन लॉ’ आयुष शर्मा के गुजरे वक्त के कुछ ट्वीट्स सामने आए हैं। इन ट्वीट्स में आयुष यूनियन मिनिस्टर स्मृति इरानी, पीएम मोदी और राहुल गांधी को टारगेट करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं आयुष के इन ट्वीट्स में एक ट्वीट अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ के नाम भी है।

लेकिन इन ट्वीट् को लेकर आयुष की पत्नी अर्पिता का कहना है ‘किसी ने आयुष शर्मा के ट्विटर को हैक कर लिया है। इसके बाद वह आयुष के अकाउंट से इस तरह के ट्वीट कर रहा है। हमारी टीम इस बारे में पड़ताल कर रही है। इसके बाद हम इस हरकत पर कड़ा एक्शन लेंगे। यह कुछ ऐसा है जो आयुष कभी नहीं करना चाहेंगे।’ वहीं अर्पिता की सफाई को सिरे से नकारते हुए कुछ ट्विटर यूजर्स ने उन्हें जवाब दिया। यूजर्स ने कहा कि -‘हैकर्स कितने स्मार्ट हैं जो कि बीते वक्त में जाकर उन्होंने ये ट्वीट्स कर डाले टाइम और डेट के साथ।’

Someone has hacked into Aayush’s twitter acc & is posting extremely fabricated & malicious tweets. Our teams are getting to the bottom of this asap & strong action will be taken against the miscreants. This is totally uncalled for & not at all something Aayush would do.

— Arpita Khan Sharma (@khanarpita) October 6, 2018