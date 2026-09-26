संजय लीला भंसाली की मच अवेटेड फिल्म ‘लव एंड वॉर’ को लेकर ऑडियंस के बीच एक्साइटमेंट साफ दिख रही है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के बाद अब मेकर्स ने फिल्म से विक्की कौशल का पहला लुक एक खास विंटेज-स्टाइल पोस्टर के जरिए जारी किया है। मेकर्स ने विक्की के लुक से जुड़े दो पोस्टर्स शेयर किए।

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एक पोस्टर में विक्की पुराने दौर के हेयरस्टाइल और मूंछों में नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में एक एंटीक लाइटर है, जिससे वह सिगरेट जलाने की कोशिश करते दिखाई देते हैं। विक्की का यह रेट्रो अंदाज फिल्म के पीरियड लुक की झलक देता है।

एक पोस्टर शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, “नजरें मिलेंगी, लेकिन हटेंगी नहीं” पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान किया गया है। ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

दूसरे पोस्टर में विक्की अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए स्वीमिंग पूल में नजर आ रहे हैं। विक्की का लुक काफी विंटेज फील देने वाला है। इस फोटो को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा- वो दीवाना है, उसका इंतजार है।

पोस्टर सामने आते ही फिल्म में विक्की कौशल की को-स्टार आलिया भट्ट ने इस पोस्ट पर इमोजी शेयर किया। अभिनेत्री सोनम कपूर ने भी पोस्ट पर ताली बजाने वाले इमोजी के साथ अपना रिएक्शन दिया।

इससे पहले मेकर्स ने रणबीर कपूर का फर्स्ट-लुक पोस्टर जारी किया था। पोस्टर में रणबीर एक विंटेज स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे नजर आए। उनके हाथ पर गोली लगने का निशान भी दिखाई दे रहा था, जिसने उनके लुक को और भी दमदार बना दिया।

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फिल्म से तीनों एक्टर्स के पहले लुक सामने आ चुके हैं। विक्की कौशल, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट इस फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं। आलिया के लुक की बात करें तो आलिया लाल रंग की ड्रेस में नजर आई थीं, उनका लुक 1960 और 1970 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले रेट्रो कैबरे गानों की याद दिला रहा था।

तस्वीर में आलिया एक स्टेज पर खड़ी दिखाई दे रही थीं, जहां उनके ऊपर कई स्पॉटलाइट्स पड़ रही थीं और उन्होंने लाल रंग की फेदर वाली हेडड्रेस भी पहन रखी है, जो उनके पूरे रेट्रो लुक को और खास बना रही है। फिल्म की कहानी को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है।