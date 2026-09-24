संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ का दर्शकों को लंबे समय से इंतजार है। अब मेकर्स ने इसका पहला लुक जारी कर दिया है, जिसमें रणबीर कपूर घायल अंदाज में नजर आ रहे हैं। अभी आलिया भट्ट और विक्की कौशल का लुक आना बाकी है।

फिल्म के पोस्टर को भंसाली प्रोडक्शन्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किया गया है। जिसमें रणबीर को सफेद रंग की टी-शर्ट पहने कार चलाते हुए दिखाया गया है। उनका एक हाथ कार से बाहर है और खून से लथपथ है। इस पोस्ट के साथ मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, “वो रुतबा, वो रौब, वो जुनून! संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ 21 जनवरी 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्मों के पर्दे पर आपसे मुलाकात होगी!”

रणबीर कपूर इंटेंस लुक में नजर आ रहे हैं और उनका से अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है। पोस्टर सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। कुछ उनके लुक को किलर बता रहे हैं तो किसी का कहना है कि रणबीर कपूर पहली बार इस अंदाज में नजर आ रहे हैं। कुछ ने ये भी लिखा कि वो अब आलिया भट्ट और विक्की कौशल के लुक का इंतजार कर रहे हैं।

बता दें कि संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ पर साल 2024 से काम चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म करीब 425 करोड़ रुपये के बजट में बनाई जा रही है। कुछ समय पहले आई वैराइटी इंडिया की रिपोर्ट में बताया गया था कि रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल ने इस फिल्म के लिए कोई फीस नहीं ली है। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि फिल्म के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने करीब 130 करोड़ रुपये में खरीदे हैं। वहीं, म्यूजिक और सैटेलाइट राइट्स से भी फिल्म को करीब 70-80 करोड़ रुपये मिलने की बात कही गई है।

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‘लव एंड वॉर’ के जरिए रणबीर कपूर करीब 20 साल बाद संजय लीला भंसाली के साथ दोबारा काम कर रहे हैं। रणबीर ने भंसाली की फिल्म ‘सांवरिया’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। आलिया भट्ट इससे पहले भंसाली की फिल्म ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में काम कर चुकी हैं, जो 2022 में रिलीज हुई थी। वहीं, विक्की कौशल पहली बार संजय लीला भंसाली के साथ काम कर रहे हैं।