रणबीर कपूर के फर्स्ट लुक के बाद अब संजय लीला भंसाली की आगामी फिल्म ‘लव एंड वॉर’ से आलिया भट्ट का पहला लुक भी सामने आ गया है। तस्वीर में आलिया लाल रंग की ड्रेस में नजर आ रही हैं। उनका लुक 1960 और 1970 के दशक की फिल्मों में दिखाए जाने वाले रेट्रो कैबरे गानों की याद दिलाता है।

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लव एंड वॉर से आलिया का पहला लुक

तस्वीर में आलिया एक स्टेज पर खड़ी दिखाई दे रही हैं, जहां उनके ऊपर कई स्पॉटलाइट्स पड़ रही हैं। उन्होंने लाल रंग की फेदर वाली हेडड्रेस भी पहन रखी है, जो उनके पूरे रेट्रो लुक को और खास बना रही है।

अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के पहले लुक को साझा करते हुए एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने लिखा- “फिर से साथ, फिर से जादू, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर बड़े पर्दे पर 21 जनवरी 2027 को दस्तक देगी। मुलाकात होगी सिनेमाघरों में।”

फिल्म लव एंड वॉर की स्टारकास्ट

फिल्म को लेकर लंबे समय से बज बना हुआ है। संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बनकर तैयार होने वाली फिल्म लव एंड वॉर में आलिया के अलावा रणबीर कपूर, विक्की कौशल भी नजर आएंगे। फिल्म के पोस्टर्स सामने आने के बाद फिल्म की कहानी को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ गई है।

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रणबीर कपूर का लुक

आलिया से पहले रणबीर का फिल्म से जुड़ा पहला लुक सामने आया था। गुरुवार को मेकर्स ने रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक जारी किया। तस्वीर में रणबीर एक विंटेज स्पोर्ट्स कार की ड्राइविंग सीट पर नजर आ रहे हैं। उनके हाथ पर गोली लगने का निशान भी दिखाई दे रहा है।

आलिया भट्ट की संजय लीला भंसाली के साथ यह दूसरी फिल्म है। इससे पहले दोनों ने 2022 में आई ‘गंगूबाई काठियावाड़ी’ में साथ काम किया था, जिसमें आलिया ने मुख्य भूमिका निभाई और उन्हें बेस्ट अभिनेत्री का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला।