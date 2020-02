बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों काफी बिजी चल रहे हैं। उनकी आने वाली फिल्म लव आजकल के प्रमोशंस इवेंट्स पर वो अक्सर सारा अली खान के साथ नजर आते हैं। कार्तिक की अपने फैंस के बीच एक रोमांटिक हीरो की छवि बनी हुई है। लेकिन लगता है कार्तिक ने अब अपनी इस छवि को तोड़ने का फैसला कर लिया है। हाल ही में ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि कार्तिक तानाजी जैसी सुपरहिट पीरियड ड्रामा फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत के साथ एक 3डी एक्शन फिल्म में नजर आएंगे। इस फिल्म को टी-सीरीज कंपनी के मालिक भूषण कुमार प्रोड्यूस करेंगे।

IT’S OFFICIAL… #KartikAaryan to collaborate with #Tanhaji director Om Raut… An action film in 3D… Produced by Bhushan Kumar. pic.twitter.com/7yEMNrIUeL

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 9, 2020