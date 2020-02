Love Aaj Kal Box Office Collection Day 3: सारा अली खान और कार्तिक आर्यन स्टारर फिल्म लव आजकल 2 रिलीज हो चुकी है। फिल्म के रिलीज से पहले सारा और कार्तिक की केमिस्ट्री स्क्रीन पर देखने को फैंस बेताब थे। यही वजह रही कि 14 फरवरी यानी वैलेंटाइन डे के दिन फिल्म को धमाकेदार ओपनिंग मिली। फिल्म ने पहले दिन 127.40 करोड़ रुपए का बिजनेस की। वहीं दूसरे और तीसरे दिन फिल्म की कमाई में काफी ज्यादा गिरावट दर्ज की गई।

इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की इस फिल्म को क्रिटिक और दर्शकों द्वारा काफी खराब रिव्यू मिले हैं। यही वजह रही कि फिल्म को दूसरे और तीसरे दिन थिएटर में दर्शक ही नहीं मिले। तीसरे दिन फिल्म को लगभग 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक रविवार को फिल्म ने 6.50-6.75 करोड़ के बीच कमाई की है।

ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श के आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो फिल्म ने पहले दिन 12.40 करोड़ तो दूसरे दिन 8.01 करोड़ का कलेक्श किया। कुल इसने 25 करोड़ से उपर का बिजनेस कर चुकी है। गौरतलब है कि साल 2009 में सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म लव आजकल ने वीकेंड में 27 करोड़ का बिजनेस किया था। इस तरह सारा की फिल्म उनके पिता सैफ की फिल्म से कमतर साबित हुई है।

#LoveAajKal dips on Day 2… Shocking part is, the decline has come at metros/multiplexes, which is its target audience… Weak at Tier-2 cities as well as mass circuits… Needs a miracle to salvage the show on Day 3… Fri 12.40 cr, Sat 8.01 cr. Total: ₹ 20.41 cr. #India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) February 16, 2020