Gauahar Khan Attack on Amit Shah: लोकसभा चुनाव के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस विजेता गौहर खान ने अमित शाह पर निशाना साधा है। एक्ट्रेस गौहर खान ने अमित शाह एक बयान को लेकर ट्वीट किया है। गौहर खान ने लिखा है कि, यह स्पष्ट रूप से उनके एजेंडे को बताता है !!! क्यों @ BJP4 भारिया मुसलमान भारत के नागरिक नहीं हैं ? पारसी भारतीय नहीं हैं ?? ईसाई भारतीय नहीं हैं ???? मैं इस बात से हैरान हूं कि आप कितने स्पष्ट रूप से विभाजनकारी हैं? लेकिन हमें अपने देश के लोगों में विश्वास है! हिंदू मुस्लिम सिख इसाई सब भाई हैं।

देखें ट्वीट-

This clearly states their agenda !!! Why @BJP4India Muslims are not citizens of india ?? Parsis are not Indians ?? Christians are not Indians ???? I’m shocked at how blatantly divisive you r ?? But we have faith in the ppl of my country ! Hindu Muslim Sikh isaai ! #brothers https://t.co/rcuiwZpjKn

— Gauahar Khan (@GAUAHAR_KHAN) April 11, 2019