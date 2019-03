Lok Sabha Election 2019 से ठीक पहले हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी के कांग्रेस ज्वॉइन करने की खबरों पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ सपना ने कांग्रेस में शामिल होने की खबरों से साफ इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ शनिवार (23 मार्च) को उनके कांग्रेस में शामिल होने के सबूत वायरल हो रहे हैं। नाटकीय घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने भी पार्टी की तरफ से बयान जारी करते हुए सबूत दिए हैं। एएनआई ने भी सपना के बयान के ठीक बाद दो तस्वीरें जारी की हैं जिनमें सपना के कांग्रेस से जुड़ने का दावा किया जा रहा है।

क्या है इन तस्वीरों मेंः एएनआई की तरफ से जारी की गई तस्वीरों में कांग्रेस की सदस्यता के लिए कथित तौर पर सपना की तरफ से जमा किए गए आवेदन फॉर्म और उसके बदले मिली रसीद दिखाई गई है। रसीद पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी लिखा है।

Picture of Congress Membership Form with Sapna Chaudhary's name and signature on it and fee receipt from yesterday. Today, Haryanavi singer and dancer Sapna Chaudhary has claimed that her pictures are old and she is not a part of any political party. pic.twitter.com/6kCUGlWvE3

— ANI (@ANI) March 24, 2019