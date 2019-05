Election Results 2019: मथुरा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और वर्तमान सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की है। हेमा मालिनी को 60.9 प्रतिशत यानि 6,71,293 वोट मिले, जबकि आरएलडी के कुंवर नरेंद्र सिंह को 34.3 प्रतिशत यानि 3,77,822 वोट मिले। कांग्रेस उम्मीदवार महेश पाठक को महज 2.5 प्रतिशत (28,084) वोट मिले। जीत के बाद हेमा मालिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को बधाई दी तो वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। हेमा मालिनी के एक ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनके जमकर मजे ले रहे हैं।

हेमा मालिनी ने ट्वीट में लिखा- ‘क्या क्वीन स्विप है। विपक्ष और कांग्रेस ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। मोदी जी को कई बार अपमान और पर्सनल अटैक का सामना करना पड़ा लेकिन जनता ने एक बार फिर से उनपर विश्वास जताया है, उन्हें एक लीडर के तौर पर देखा है जो हर पहलू में भारत को सर्वोच्च बना सकता है।’

What a clean sweep!The opposition & the Congress silenced totally!Modiji, after having suffered so many insults,many personal, stands totally vindicated as a true nationalist in whom the masses have reposed complete faith & view as a leader who can make India excel in all spheres

