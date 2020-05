टिड्डियों को खा रहा था शख़्स, वीडियो शेयर कर बोलीं एक्ट्रेस- हमने अभी तक सबक नहीं सीखा…

Locust Attack, Coronavirus: प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) की बहन और एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा (Meera Chopra) ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में एक शख्स टिड्डियों को एक जाली में बंद किए हुए दिख रहा है। वीडियो में आगे ये शख्स उस जाली वाली थैली को खोल कर उसमें से एक टिड्डी निकालता है औऱ उसकी टांगे तोड़ कर खा जाता है। ये वीडियो एक्ट्रेस ने शेयर किया औऱ हैरानी जताई कि ‘अभी भी नहीं सुधरे।’

मीरा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा-‘ये फॉर्वर्ड वीडियो मिला, ये सच है या नहीं पता नहीं। लोग क्या टिड्डियों को खा रहे हैं? क्या अब भी इन्हें सबक नहीं मिला? कोरोना वायरस हर तरफ फैल गया है, फिर भी? शॉकिंग।’ इस वीडियो को देख कर कई लोगों ने रिएक्ट किया। एक यूजर ने लिखा- ‘गलती से टिड्डी चीन पहुंच गयी थी।’ एक यूजर ने लिखा- ‘ये जेन्युअन वीडियो है। मैं मिडिल ईस्ट में रही हूं करीब 19 साल। मैं फैक्ट जानती हूं। कुछ वहां लोग हैं जो खाते हैं।’

तो किसी ने लिखा- ‘असल में ये लोग इंसान नहीं हैं। ये लोग एक तरह के वाइल्ड एनिमल्स हैं , जंगली जानवर। जो दूसरे जानवरों कीट पतंगों को खाते हैं। कर्म लौटकर आते हैं।’ तो किसी ने कहा- ‘अरे कहां से ले आई तुम ये ढूंढकर।’ तो किसी ने कहा- ‘अरे ये इंडिया नहीं , कुवैत है।’ एक अन्य यूजर ने लिखा- ये तो पुराना वीडियो है।

Got this forward. Is this video actually genuine? People are really eating #locusts. Havent they learnt their lesson with the ongoing #coronavirus !!! #shocking pic.twitter.com/QBhFdYU2pN

