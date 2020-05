Lockdown: देश में लॉकडाउन के बीच एक और एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। मराठी एक्टर रामचंद्र धूमल (Ramchandra Dhumal) ने सोमवार को पुणे में अंतिम सांस ली। 71 साल के एक्टर लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। Netflix की वेब सीरीज में काम कर चुके रामचंद्र ने 25 मई को आखिरी सांस ली।

नेटफ्लिक्स की ‘सेक्रेड गेम्स’ (Sacred Games) में एक्टर ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) के पिता का किरदार निभाया था। एक्टर रामचंद्र की सोशल मीडिया पर एक फोटो काफी वायरल हो रही है जो कि सेक्रेड गेम्स के सेट की ही है। इस तस्वीर में रामचंद्र के साथ एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) भी दिखाई दे रहे हैं।

स्क्रीन राइटर सूरज दालवी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस खबर को साझा किया। उन्होंने लिखा- ‘बहुमुखी प्रतिभा के धनी मराठी-हिंदी एक्टर रामचंद्र धूमल अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने सुपरहिट मराठी फिल्मों में काम किया था। सैराट फनड्राय और खवादा मराठी फिल्मों में उन्होंने अपनी कला का जबरदस्त प्रदर्शन किया। उन्होंने अपने करियर में 100 फिल्मों में काम किया। वह सेक्रेड गेम्स में अनुराग कश्यप, विक्रम मोटवानी, सैफ अली खान के साथ भी काम कर चुके थे।’

Versatile marathi and hindi actor Ramchandra Dhumal passed away today.They worked in superhit marathi films like khwada,sairat,fandry and many more 100 films.Recently they worked in #SacredGames with @anuragkashyap72 @VikramMotwane @SaifOnline @NetflixIndia RIP pic.twitter.com/VxhhW4n1uy

— Suraj Dalvi (@surajdalvi001) May 25, 2020