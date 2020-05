Rakul Preet: बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था। इस वीडियो में रकुल प्रीत लॉकडाउन के बीच घर से बाहर निकल मार्किट में कुछ सामान ले कर वापस आती दिखी थीं। इस वीडियो को देख कर एक्टर कमाल आर खान ने रिएक्ट किया। कमाल आर खान ने इस वीडियो को ट्वीट कर रकुल पर तंज भरे अंदाज में कहते हुए लिखा -लॉकडाउन के बीच में रकुल प्रीत ने क्या खरीदा? क्या वह शराब खरीद रही थीं।’

कमाल आर खान के इस ट्वीट को देख कर कई लोग मजे लेते हुए कहने लगे- अरे इन अमीर लोगों के पास तो बार होता है, घर पर ही। तो वहीं एक यूजर ने कहा ‘क्या भाई कोई ठीक खबर दो ना।’ एक्ट्रेस रकुलप्रीत ने जब केआरके के इस ट्वीट को देखा तो उन्होंने केआरके को जवाब देना बेहतर समझा। केआरके के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा- ‘ओह वॉव! मैं नहीं जानती थी कि मेडिकल स्टोर में शराब भी बिकती है।’

रकुल के इस ट्वीट पर भी ढेरों रिएक्शन आने लगे। एक महिला यूजर ने लिखा- आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे यूजर ने कहा- ‘अगर आप शराब लेने चली भी गईं तो क्या, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।’ एक ने कहा-केआरके ये भी तो हो सकता हैकि वह कफ सिरप हो।

Oh wow ! I wasn’t aware that medical stores were selling alcohol https://t.co/3PLYDvtKr0

— Rakul Singh (@Rakulpreet) May 7, 2020