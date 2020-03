LockDown, CoronaVirus: देश में लॉकडाउन की स्थिति होने के बाद भी कई लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में एक्टर कमाल आर खान का एक ट्वीट सामने आया जिसमें वह पीएम मोदी से दरख्वास्त करते दिख रहे हैं। अपने भाई को लेकर केआरके PM मोदी को ट्विटर पर टैग कर लिखते हैं कि उनका भाई दिल्ली के छत्तरपुर इलाके में कहीं फंस गया है।

ऐसे में उसे निकाले में मदद करें औऱ घर पहुंचाएं। केआरके के इस पोस्ट पर लोगों ने ढेरों रिएक्शन भी दिए हैं किसी ने लिखा- क्यों भाई पीएम मोदी का भाषण नहीं सुना था क्या तुमने? तो किसी ने कहा- अच्छा यही काम कोई और करता ना अभी तो तुमने सुना सुना कर मार डालना था। तो कोई बोला-अरे सब्र करो सब्र।

केआरके ने अपने ट्वीट में पीएम मोदी सहित गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग किया था औऱ लिखा था- ‘सर मेरा भाई दिल्ली छत्तरपुर इलाके में कहीं फंस गया है, प्लीज उसे जाने दो, उसका घर Deoband में है। अगर कानूनन ये संभव है तो कुछ करिए। वह किसी अंजान लोगों के साथ इस वक्त है। यह उसके लिए खतरनाक हो सता है। उसकी जिंदगी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। मनोज तिवारी जी पहचानते हैं मेरे भाई को।’

Sir @narendramodi @AmitShah my brother struck somewhere in Chattarpur, Delhi coz of lockdown. Pls allow him to drive back to his home Deoband, if possible by the law. He is staying with some unknown ppl so it can be dangerous for his life. @ManojTiwariMP ji recognise him well.

