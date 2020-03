कोरोना वायरस ने विश्वभर में कई जानें ले ली हैं और इस महामारी के लगातार फैलने से दुनियाभर की सरकारें चिंतित हैं। इस बीच वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन ने साल 2020 को वायरस ग्रसित बताते हुए इसे डिलीट करने की बात ट्विटर पर की। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद लोग उन्हें पहले अपना व्हाट्सअप डिलीट करने की सलाह दे रहे हैं।

अमिताभ ने ट्वीट किया, ‘क्या हम साल 2020 को डिलीट कर इसके नए वर्जन को री-इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें वायरस है।’ अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट पर यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, ‘सर, क्या आप पहले अपना व्हाट्सअप डिलीट कर सकते हैं।’ एक अन्य ने लिखा, ‘क्या हम साल 2014 से लेकर साल 2020 को डिलीट कर नया इंस्टॉल कर सकते हैं? ये साल संघ के वायरस से भरे पड़े हैं।’ एक यूजर ने अभिषेक बच्चन को टैग करते हुए लिखा, ‘अभिषेक बच्चन इनसे मोबाइल छीन कर माचिस मार दो।’ एक और यूजर ने अमिताभ बच्चन को अपना व्हाट्सअप डिलीट करने की सलाह देते हुए लिखा, ‘अमिताभ जी कृपया अपना व्हाट्सअप डिलीट कर सकते हैं।’ एक ने लिखा, ‘आज से 2020 का नाम 2019, ठीक है ना बच्चन बाबू।’

sir, can you please Delete your WhatsApp

