नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर टूटा दुखों का पहाड़, बहन के इंतकाल के बाद अब मां की तबीयत बिगड़ी!

बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin Siddiqui) लॉकडाउन के बीच अपने घर (बुढ़ाना) पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र सरकार से स्पेशल परमिशन पाने के बाद एक्टर अपने घर के लिए रवाना हुए थे। इस बीच एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपने फैंस को बताया कि वह इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। नवाजुद्दीन ने अपने ट्वीट में कहा- ‘हाल ही में छोटी बहन के चले जाने के बाद मेरी 71 साल की मां को भी Anxiety Attack आ रह हैं। दो बार उनको ये अटैक आ चुके हैं।’

नवाज ने आगे कहा- ‘हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के सारे इंस्ट्रक्शन्स को फॉलो कर रहे हैं। सारी गाइडलाइन्स को मान रहे हैं। इस वक्त हम होम क्वॉरंटाइन पर हैं। मैं अपने होमटाउन बुढ़ाना पहुंच गया हूं। प्लीज आप भी अपने अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। ‘

नवाज के इस ट्वीट के फैंस उनके फैंस ने नवाज की फैमिली के लिए दुवाएं करना शुरू कर दिया। फैंस नवाज को इस मुश्किल घड़ी में हौंसला देते और जल्द सब कुछ ठीक होने की कामना करते दिखे। एक यूजर ने कहा- भाई आप अपनी फैमिली की देखभाल कीजिए। मां का खयाल रखिए। तो किसी ने कहा- भगवान आपको इस मुश्किल वक्त से लड़ने की शक्ति दे। एक ने कहा- आपका मेंटल पीस और हेल्थ बनी रहे। आप और आपके परिवार की हेल्थ अच्छी बनी रहे।

Due to the recent loss of my younger sister, my mother who is 71yrs old got anxiety attack twice.

We have followed all the guidelines given by the State Government.

We are #HomeQuarantined at our hometown Budhana.

Please #StaySafe #StayHome

— Nawazuddin Siddiqui (@Nawazuddin_S) May 18, 2020