Vir Das: बॉलीवुड एक्टर वीर दास ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वीर दास के एक पड़ोसी उनपर भड़कते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वीर दास उस शख्स को कई बार प्यार से समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन शख़्स का गुस्सा थमने का नाम नहीं लेता। यहां तक कि शख़्स अपना मास्क उतारकर वीर दास के उपर छींक भी देता है। बताया जा रहा है कि शख़्स वीर दास के मास्क न पहनने की वजह से उनपर नाराज था।

वीडियो में अधेड़ उम्र का शख़्स वीर दास से मास्क न पहनने को लेकर बहस करता दिखाई दे रहा है। हालांकि वीर दास शख़्स से कहते हैं कि वे अपने घर पर ही हैं, इसलिये मास्क नहीं पहना है। इस पर शख़्स और भड़क जाता है। वह कहता है, ‘यह घर एक्टर का नहीं है…’। बता दें, वीर दास ने ये वीडियो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा- ‘मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, वह मेरे घर से तीन मकान बगल में ही रहता है। मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ा था। तभी ये आए औऱ ये सब हुआ…’

वीडियो में नजर आता है कि सामने से पड़ोसी मास्क लगा कर गुस्से में आता है और वीर दास से बहस करने लगता है। वीर दास कहते हैं कि ‘सर प्लीज मुझसे 6 फीट की दूरी बनाकर रखिए।’ वहीं पड़ोसी कहता है- ‘तुम मेरे बेटे से भी छोटे हो। तुम दूर रहो मुझसे, तुम सबसे पहले अपना मास्क पहनो। मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगा पुलिस को बुलाऊंगा।’ इसके बाद पड़ोसी वीर दास के करीब आता है और मास्क उतार कर उनपर छींकने लगता है। वीर दास पड़ोसी से कहते हैं ‘क्या ये आप सच में कर रहे हैं?’

Lockdown Neighbour. I was giving my friend Kavi who lives three houses down from me some dinner. We were waiting for it to get cooked 15 feet away from each-other. Me on my doorstep, him out. This happened. pic.twitter.com/YKgErSxqBC

— Vir Das (@thevirdas) May 24, 2020