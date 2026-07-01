‘लॉक अप: सच या सजा’ के सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक राम कपूर इस वक्त गलत वजहों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। शो के पहले दिन से ही राम ने अपनी जिंदगी और सोच को लेकर कई ऐसी बातें कहीं जिन्हें अनुचित माना गया। अब उन्होंने शो की होस्ट फराह खान के साथ भी बुरा बर्ताव कर दिया है।

इस हफ्ते की शुरुआत में राम कपूर को शादी में बेवफाई का समर्थन करते हुए देखा गया। वहीं, अब शो के ताजा एपिसोड में उन्होंने फराह खान की सलाह पर उन्हें ऐसा जवाब दिया, जिसने सबको हैरान कर दिया।

दरअसल, फराह ने राम को अपना गेम बेहतर करने और ज्यादा एक्टिव रहने की सलाह दी थी, लेकिन एक्टर ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय वह लगातार पलटकर जवाब देते रहे, जिससे फराह खान नाराज हो गईं।

क्या हुआ जो नाराज हो गईं फराह खान?

शो के लेटेस्ट एपिसोड में फराह खान ने उन पांच कंटेस्टेंट्स के खिलाफ ‘चार्जशीट’ पेश की, जो एलिमिनेशन के खतरे में हैं। इस दौरान उन्होंने माधुरी ग्रोवर, शिवांगी जोशी, धीरज धूपर, रियाज अली और राम कपूर को उनके गेम को लेकर फीडबैक भी दिया।

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जहां बाकी सभी कंटेस्टेंट्स ने फराह की बातों को गंभीरता से लिया, वहीं राम कपूर ने उनकी राय को नजरअंदाज कर दिया और लगातार पलटकर जवाब देते रहे।

फराह खान ने राम से कहा, “राम, हर शो में तुम लीड रोल निभाते हो, लेकिन यहां तुम बैकग्राउंड एक्टर बन गए हो। यह बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। तुम इस शो के सबसे बड़े नामों में से एक हो।” इस पर राम कपूर ने जवाब दिया, “मैं जैसा हूं, वैसा ही हूं। मुझे तो यह मजेदार लगता है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे निकाल दो, मैं खुद को बदलने वाला नहीं हूं।”

फराह खान ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, “तुम कर क्या रहे हो? लोगों को लेक्चर दे रहे हो, जबकि तुम ऐसे नहीं हो। पता है जो लोग खुद को नहीं बदलते, उनका क्या होता है? वे डायनासोर बन जाते हैं।”

इस पर राम कपूर ने जवाब दिया, “तो मैं डायनासोर बन जाऊंगा।” फराह ने फिर समझाने की कोशिश करते हुए कहा, “मैं सिर्फ होस्ट के तौर पर नहीं, बल्कि तुम्हारी दोस्त और शुभचिंतक होने के नाते यह बात कह रही हूं…” लेकिन राम ने तुरंत उनकी बात काटते हुए कहा, “मैं जैसा हूं, वैसा ही हूं। बस।”

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राम कपूर को फराह खान ने बताया जिद्दी

राम के इस रवैये से नाराज फराह खान ने आखिर में कहा, “इन पर जो चार्जशीट लगी है, वह अलग होनी चाहिए थी। इन्हें जिद्दी कहना चाहिए था।” इस पर राम कपूर ने जोर से जवाब दिया, “हां!” इससे पहले शो में राम कपूर एक और वजह से चर्चा में आए थे। मजाक-मजाक में उन्होंने साथी कंटेस्टेंट वरुण यादव के होंठों पर किस कर लिया था।

दरअसल, बातचीत के दौरान राम कपूर ने सुनीता आहूजा से कहा, “मेरी शादी 30 साल की उम्र में हुई, 33 की उम्र में मैं पिता बना और 36…” तभी वरुण यादव ने मजाक में बात पूरी करते हुए कहा, “और 40 की उम्र में आपने चीट किया…” राम ने इस बात को मजाक में लिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने वरुण को पकड़कर उनके होंठों पर किस कर लिया। इस दौरान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर वरुण यादव ने इस हरकत पर कोई आपत्ति नहीं जताई। राम कपूर ने शो में और भी कुछ हरकत की जिसके लिए उनकी आलोचना की जा रही है। पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…