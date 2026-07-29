नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ में श्रेया कालरा का पहला सीक्रेट सभी के सामने आया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वो सिर्फ 13 साल की थीं तो उनके कजिन भाई ने उनके साथ यौन उत्पीड़न किया था। श्रेया कालरा ‘लॉक अप 2’ की ऐसी कंटेस्टेंट रही हैं जिन्हें रोते हुए काफी कम देखा गया है। इस सीक्रेट को साझा करते हुए उन्हें काफी ज्यादा भावुक देखा गया क्योंकि उनका एक बड़ा डर ये था कि उनकी मां इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी।

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कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस श्रेया कालरा ‘लॉक अप 2’ के घर मे सबसे मजबूत आवाजों में से एक रही हैं। उन्होंने हर मुद्दे और बात को काफी बेबाक तरीके से सामने रखते हुए अपना गेम खेला है लेकिन शो में एक ऐसा पल आया जहां उनका भी इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। शो अपने अंत समय में चल रहा है और श्रेया ने अब तक अपने तीनों सीक्रेट संभाल कर रखे थे। उन्हें ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ी कि उन्हें अपने राज खोलने पड़ें।

आकांक्षा चौधरी ने श्रेया को किया एट रिस्क

अब आकांक्षा चौधरी ने जब टास्क के चलते श्रेया का सीक्रेट रिवील करवाने के लिए उन्हें रिस्क में डाला तो श्रेया ने बताया कि वो सेफ रहने के लिए अपने सीक्रेट नहीं बचा रही थीं बल्कि उन्हें अपने परिवार की चिंता थी। श्रेया ने अपना सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि ‘मैं अपने राज छुपाकर रखना चाहती थी, इसकी वजह यह नहीं थी कि मुझे फिनाले में पहुंचना है।’

श्रेया ने कहा, ‘मुझे पूरा यकीन है कि मैं फिनाले तक जा सकती हूं, क्योंकि मैंने शो को अपना बहुत कुछ दिया है। लेकिन मैंने आकांक्षा से खास तौर पर कहा था कि वह मेरे सीक्रेट्स उजागर न करे, क्योंकि मुझे डर था कि इससे मेरे परिवार में कई चीजें प्रभावित हो सकती हैं।’

Shreya revealed that she was harassed by her cousin when she was just 13 years old.



She carried this painful truth in silence for so many years. Your strength and courage are truly inspiring, Shreya. Stay strong. ❤️#ShreyaKalra #LockUpp2 pic.twitter.com/uefPEzxHrd — AYAAN 👑 (@Im_AYAANBB13_) July 28, 2026

श्रेया का दर्दनाक सीक्रेट हुआ रिवील

श्रेया बताती हैं कि ‘मेरे एक कजिन ने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया था। तब मैं 13 साल की थी। मेरे परिवार को इस बारे में पता नहीं है, सिर्फ ऋषभ को ही पता है। मैं अपनी नानी के घर जाती थी, जहां हम हॉल में सोते थे, और उस समय मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। वह मुझे पकड़ता था। मुझे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं खुद को विक्टिम की तरह नहीं दिखाना चाहती। मैं नहीं चाहती कि जब मैं बाहर जाऊं तो लोग मेरे लिए सहानुभूति दिखाएं।’

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‘मेरी मां को भी नहीं पता था’

श्रेया ने आगे कहा, ‘बस मैं नहीं चाहती कि मेरी मां को यह पता चले, क्योंकि जिस लड़के ने मेरे साथ ऐसा किया था, उसकी मां गुजर गई थीं और मेरी माँ ने लगभग तीन साल तक उसकी देखभाल की थी। नवंबर में मेरे सगे भाई की शादी होने वाली है।’

‘उसकी पिछली सगाई इसलिए टूट गई थी क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ और कुछ विवाद हुए थे। इसलिए, मैं नहीं चाहती थी कि यह बात बाहर आए। उसकी शादी हो रही है, और उसके पास खुश रहने का मौका है, और मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से बर्बाद कर दूंगी।’

खुद के लिए किस बात का लगता है बुरा

अपनी बात को पूरा करते हुए श्रेया कहती हैं कि ‘मुझे सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि मैं हमेशा बोलती हूं कि अपने हक के लिए लड़ो और मैं खुद ये बात किसी को बता नहीं पाई।’ श्रेया को ऐसे देखकर सभी कंटेस्टेंट्स काफी इमोशनल हो गए।

फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किया जा रहा रियलिटी शो ‘लॉक अप’ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। शो के नए एपिसोड हर शनिवार से गुरुवार रात 8 बजे रिलीज किए जाते हैं। जल्द ही शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है, जिसके लिए सभी कंटेस्टेंट्स के बीच जंग शुरू हो चुकी है।