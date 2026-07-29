पब्लिक फिगर होने का एक बड़ा नुकसान होता है कि उस सिलेब्रिटी को अपने बारे में दिए गए सभी बयानों को याद रखना पड़ता है। खासकर तब जब वो बयान मौके के मुताबिक बदले जा चुके हों। इस समय लॉक अप 2 काफी चर्चा में बना हुआ है, जिसकी वजह है शो में खुलने वाले सीक्रेट्स। एक के बाद एक कंटेस्टेंट के हैरान कर देने वाले सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं। इस लिस्ट में एक नाम और शामिल हुआ और वो शिवांगी जोशी का।

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शिवांगी ने बताया झूठा सीक्रेट

टीवी एक्ट्रेस ने शो में अपने सीक्रेट को साझा करते हुए बताया कि उनके पिता को बिजनेस में इतना नुकसान हुआ कि उनका परिवार सड़क पर आ गया था। जिसके बाद उनकी फैमिली ने काफी संघर्ष किया, इतना ही नहीं खाना खाने के और चूल्हा जलाने के भी पैसे नहीं थे।

जिस वजह से उन्होंने ब्रैड और बटर खाया था, जो उन्हें उनके किसी रिश्तेदार ने दिया था। एक्ट्रेस का ये सीक्रेट सामने आते ही उनका पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है। जिसमें वो अपने पिता का पेशा बिल्कुल अलग बता रही हैं।

एक टास्क के चलते एक शिवांगी जोशी ने अपना सीक्रेट बताते हुए कहा कि ‘हमारे एक रिलेटिव के साथ पापा का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। उनके और पापा के बीच एक दिन कुछ प्रॉब्लम हुई और उन्होंने सारा लॉस पापा के ऊपर डाल दिया, वो लॉस बहुत ज्यादा था तो पापा को सब कुछ बेचना पड़ा। हम पूरी तरह से सड़क पर आ गए थे कि हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं थे। मेरे मम्मी पापा ने कैंटीन में बर्तन भी धोए हैं।’

The world is a effing disgusting place , where even own people cannot be fully trusted !!



What #ShivangiJoshi went through is devastating,& she is so strong !!

Lots of love to her ❤️❤️#lockupp2 #lockupp pic.twitter.com/XV8wZBAaSG — 𝙋𝙤𝙤𝙟𝙞 🥀 (@CallmePooji) July 28, 2026

शिवांगी का पुराना इंटरव्यू वायरल

इसके बाद एक्ट्रेस ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न को भी साझा किया। लेकिन अब शिवांगी का एक पुराने इंटरव्यू का क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि उनके पापा आर्मी में थे। इन दोनों बातों में जमीन-आसमान का अंतर होने की वजह से सोशल मीडिया पर शिवांगी के इस सीक्रेट और उनके दावों को झूठा बताया जा रहा है।

पिंकविला को दिए पुराने इंटरव्यू की क्लिप में शिवांगी एक फोटो दिखाते हुए कहती हैं, जैसा कि देख सकते हैं आप मेरे बॉयकट बाल थे। तो मेरे पापा आर्मी में थे तो बचपन में फौजी कट कराते थे।

Shivangi Joshi really should’ve remembered what she has said in interviews! Her father was in the army… not a businessman! So the whole eating bread and butter on the streets and working in a cafe was a lie to gain sympathy 🤡#LockUpp #LockUpp2 pic.twitter.com/lWvYssmlUl — ayra (@ayratastic) July 28, 2026

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सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

इस क्लिप के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यूजर्स शिवांगी को लगातार ट्रोल कर रहे हैं और उनके बताए सीक्रेट पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने शो में सहानुभूति लेने के लिए ये झूठ बोला है।

लॉक अप 2 में शिवांगी ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के हादसे को भी बयां किया। उन्होंने कहा कि उनके मुंह बोले मामा ने उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इंडस्ट्री में आने से पहले उनके साथ ये हादसा हुआ था।