टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे ने लॉक अप 2 में अपनी लाइफ से जुड़ा एक भावुक किस्सा साझा किया। शो अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है और कंटेस्टेंट्स के हैरान कर देने वाले सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं। हाल ही के एपिसोड में शिल्पा शिंदे ने अपना एक इमोशनल सीक्रेट रिवील करते हुए बताया कि जब उनके कंधे की सर्जरी हुई तो उन्हें उन्हीं के घर से निकाल दिया गया। एक्ट्रेस का कहना था कि उनके पास फैमिली होकर भी फैमिली नहीं हैं। वह अनाथ हैं।

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शिल्पा शिंदे का सीक्रेट हुआ रिवील

रितेश देशमुख और फराह खान द्वारा होस्ट किए जाने वाला शो लॉक अप 2 इस समय काफी चर्चा में है। शो में सभी कंटेस्टेंट्स को एक दूसरे सीक्रेट्स बांट दिए गए, जिसके बाद टास्क के चलते शिल्पा शिंदे को अपना सीक्रेट साझा करना पड़ा। शिल्पा ने कहा- ‘लोग फैमिली फैमिली बोलते हैं, लोगों के पास फैमिली नहीं होती और मेरे पास होकर भी मैं अनाथ हूं।’

‘मैं ये कोई सहानुभूति के लिए नहीं कर रही हूं। मैं शेल्टर हाउस में रहती हूं, जब भी आती हूं। पहले करजत मेरा दूसरा घर था लेकिन अब वो मेरा पहला घर है, क्योंकि मैंने मुंबई छोड़ दिया है।’

मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया

शिल्पा ने आगे बताया कि ‘3 साल पहले मेरे कंधे की सर्जरी हुई थी, मेरा भाई अपनी पत्नी से प्रभावित हुआ, मेरी मां मेरे भाई से प्रभावित हुई और मेरी सर्जरी के पांचवें दिन मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया।’

शिल्पा बताती हैं कि ‘हालात ऐसे बनाए गए और उन्हें पता था कि मैं बहुत स्वाभानी हूं और मैं रात को 11 बजे वो घर छोड़कर चली गई। मुझे मेरी मां ने भी नहीं रोका। शिल्पा कहती हैं कि मैं अपने घर की डोरमैट बन गई थी। ये बताते हुए एक्ट्रेस को काफी भावुक देखा गया।’

अपनी मां से मिलने के लिए तड़पती हैं शिल्पा

शिल्पा शिंदे ने कहा कि वो अपने परिवार से लाइफ में कभी बात नहीं करेंगी। वो अपनी वसीयत भी बना चुकी हैं कि उनका अपने परिवार से कोई लेना देना नहीं है। एक्ट्रेस ने कहा कि ‘वो एक शेल्टर होम बनाना चाहती हैं, उन्हें काफी समय हो चुका है अपनी मां से मिले और उनकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती है।’ शिल्पा अपनी मां से मिलना चाहती हैं लेकिन वो इतनी प्रभावित हैं कि बस फोन पर ही बात कर पाती है।

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शिल्पा ने माना कि रिश्तों के मामले वह कठोर हैं

शिल्पा ने अपने व्यवहार के बारे में बात करते हुए कहा कि ‘सब ये बोलेंगे कि मैं खराब हूं, मेरा किसी से नहीं जमता। कोई बात नही, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मैंने कहा कि मैं रिश्तों के मामलों में बहुत कठोर हूं। मैंने आज तक क्या किया, ये मेरी फैमिली को पता है, आस पास के लोगों को पता है। सभी को पता है कि मैंने अपनी लाइफ किन चीजों के लिए दी हैं।’

ये सीक्रेट सुनते ही वहां बैठे सभी कंटेस्टेंट्स काफी इमोशनल हो गए और शिल्पा को गले लगाने लगे। बता दें कि ये शो का आखिरी हफ्ता हैं और जल्द ही लॉक अप 2 का फिनाले देखने मिलेगा। हालांकि मेकर्स की तरफ से अभी फिनाले डेट की अनाउंसमेंट साझा नहीं की गई है।