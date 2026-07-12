लॉक अप 2 में राम कपूर ने खुद को बचाने के लिए एक सीक्रेट बताने वाली लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और एक चौंका देने वाला खुलासा करते हुए बताया कि सिर्फ 13 साल की उम्र में उनके साथ यौन शोषण हुआ था। एक्टर की ये बात सुन वहां मौजूद सभी लोग काफी हैरान हुए, राम कपूर का ये सीक्रेट सुनकर सूफी मोतीवाला, हर्शद चोपड़ा, धीरज धूपर समेत फराह खान की आंखों में आंसू आ गए।

राम कपूर ने अपने सीक्रेट को रिवील करते हुए कहा, ‘जब मैं आठवीं क्लास में था और 13 साल का था, तब मेरे साथ छेड़छाड़ हुई थी। स्कूल खत्म होने के बाद, हम अपने डॉर्म में एक-दूसरे के साथ बैठकर बातें करते थे। 10वीं क्लास का एक स्टूडेंट मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बैठा था और अचानक उसने कंबल के नीचे मुझे छुआ। वहाँ कम से कम 30-40 बच्चे थे, और मैं डर के मारे जम-सा गया। मैं कुछ नहीं कर पाया और वह अपनी हरकत करता रहा।’

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राम कपूर ने आगे कहा- ‘मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कुछ करूं, चुप रहकर सब सहती रहूं या चिल्लाऊं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। काफी देर बाद, मैंने आखिरकार उससे कहा कि मुझे असहज महसूस हो रहा है। वह तुरंत रुक गया और चला गया। उसके बाद, मुझमें बहुत बदलाव आया। मैं बहुत चुप रहने लगी और गहरे सदमे में थी। हालांकि, कुछ हफ़्ते बाद, वह मेरे पास आया और माफी मांगी। उसके बाद, जब भी उसे मौका मिलता, वह यह पक्का करता कि मुझे पता चले कि उसे सच में अफसोस है।’

No child should ever have to experience something so horrifying. Hearing Ram Kapoor reveal that he was molested during his school days is truly heartbreaking. It takes incredible courage to speak about such deeply buried trauma. Wishing him strength, healing, and peace ❤️… pic.twitter.com/3e5feEO0kU — 𝚲𝐚𝐬𝐡𝛊 (@Thakurain_01) July 11, 2026

एक्टर ने बताया कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी, उसी ने उन्हें उस सदमे से बाहर निकलने में भी मदद की। उन्होंने कहा, “यह अजीब है, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे सदमा दिया, उसी ने मुझे उससे उबरने में भी मदद की। असल में हम अच्छे दोस्त बन गए। यह एक ऐसा राज है जिसके बारे में मेरे बच्चों और माता-पिता को भी पता नहीं है।’

‘सिर्फ गौतमी ही इसके बारे में जानती है। आज भी, इस बारे में बात करने पर वह सदमा याद आ जाता है, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह से अब मुझे LGBTQ समुदाय से कोई डर नहीं लगता। जब भी मैं सूफी जैसे लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे उनसे अपनापन महसूस होता है।’ राम ने कहा

राम कपूर ने अपने खुलासे में ये भी कहा कि ‘किसी को भी कभी ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं, मैंने जिंदगी में हर चीज की कद्र करना सीख लिया। उसने मुझे उस सदमे से उबरने में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की।’

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लॉक अप 2 के नियम के हिसाब से अगर किसी को खुद को एविक्शन से बचाना है तो वह इनमेट अपना कोई सीक्रेट सभी के सामने साझा करेगा। इसी प्रक्रिया को दौरान राम कपूर का ये खुलासा सामने आया। ये सुनते ही फराह खान और रितेश देशमुख ने राम को गले लगाया। इंटरनेट पर उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है, फैंस उनकी इस सीक्रेट को रिवील करने के लिए उनकी हिम्मत की तारीफ कर रहे है।