नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा कंट्रोवर्शियल रिएलिटी शो ‘लॉक अप 2’ अब जल्द ही खत्म होने वाला है। शो का आखिरी हफ्ता नजदीक है और कंटेस्टेंट्स के हैरान कर देने वाले सीक्रेट्स सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक्टर राम कपूर ने अपना सीक्रेट साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपने पिता को इस दुनिया से जाने में मदद की थी। जिस वजह से उनकी मां और बहन ने उनसे बातचीत तक बंद कर दी।

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‘लॉक अप 2’ में सभी के राज आए सामने

पिछले हफ्ते ‘लॉक अप 2’ में सभी कंटेस्टेंट्स बगावत करने पर आ गए थे, जिसमें उन्होंने शो के नियमों का उल्लंघन किया। इसकी सजा में शो के आखिरी हफ्ते में सभी को अपना खर्चा पानी बनाने के लिए कोई टास्क नहीं दिया गया बल्कि एक नए टास्क के तहत शो के होस्ट रितेश देशमुख ने सभी कंटेस्टेंट्स के सीक्रेट्स एक-दूसरे में बांट दिए। इस टास्क के चलते एक्टर राम कपूर ने अपना एक बड़ा सीक्रेट साझा किया जिसने सभी को होश उड़ा दिए।

राम कपूर ने की अपने पिता की मौत में मदद

राम कपूर ने बताया कि उन्होंने अपने पिता की मौत की प्लानिंग की थी। एक्टर ने बताया उनके पिता मरना चाहते थे, जिसके लिए मैंने उनकी मदद की। एक्टर ने अपना सीक्रेट साझा करते हुए बताया, ’63 की उम्र में उनको पैंक्रियाटिक कैंसर हुआ था और उनका ऑपरेशन करना मुमकिन नहीं थी।’

Ram Kapoor revealed his 2nd secret 💥



It's about his Father's death 🥺#Lockupp2 #lockupp #RamKapoor pic.twitter.com/9Xmtpt0Irw — Kitabi_kidda (@kitabi_kidda) July 27, 2026

एक्टर ने बताया, ‘उन्होंने करीब कीमोथेरेपी के 18 सेशन लिए, उनका कैंसर लगभग मिट गया। इतना अच्छा किया उन्होंने कि वो उसके बाद 73 साल की उम्र तक एक अच्छी जिंदगी जिए। जब उनका कैंसर वापस आया तो डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि ये खतरनाक है लेकिन आपने इतना अच्छा किया था 10 साल पहले तो हम वापस से कोशिश करेंगे।’

पिता का बिजनेस नहीं संभाला और एक्टिंग करियर चुना

एक्टर ने आगे ये भी बताया कि उनके और उनके पिता के बीच ज्यादा नहीं बनती थी क्योंकि उन्होंने उनका बिजनेस नहीं संभाला और एक्टिंग करियर चुन लिया। इस वजह से उन दोनों के बीच 36 का आंकड़ा था। राम ने कहा ‘हमारी आपस में काफी लड़ाई होती थी, जैसे बाकी फैमिली उनके साथ थी, मैं नहीं था।’

बाकी परिवार के बताने से किया मना

राम आगे बताते हैं- ‘जब उनका कैंसर वापस आया तो वो सिंगापुर में थे और कोविड का समय था। उन्होंने गौतमी को फोन किया कि उन्हें राम से बात करनी है। उन्होंने तय कर लिया था कि वो और लड़ना नहीं चाहते है, उन्होंने जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन उन्हें अकेले करने में डर लग रहा था।’

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‘वो नहीं चाहते थे कि ये किसी को पता चले। उन्होंने मुझसे मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मुझे मना लिया कि अगर राम उनकी मदद नहीं भी करेंगे तब भी वो ऐसा करेंगे। उन्होंने किसी को बताने से भी मना कर दिया।’

ICU में भर्ती हुए लेकिन इलाज नहीं चल रहा था

राम ने अपने पिता से बातचीत को याद करते हुए बताया कि ‘उन्होंने मुझसे कहा था जब मुझे आईसीयू में डालेंगे तो तुम वहां रहना। हम भर्ती हुए अंदर लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर इलाज नहीं चल रहा था। मुझे नहीं पता था कि मुझमें कैसे इतनी हिम्मत आई। राम कपूर ने बताया कि उनके पिता अपनी मौत से पहले ये कहकर गए थे कि जब मैं मरूंगा तो कोई नहीं रोएगा और मुझे उसी दिन दफन कर देना।’

लॉक अप 2 में हुआ माहौल गंभीर

राम बताते है कि 5 साल से ज्यादा का समय हो चुका है लेकिन आज भी उनकी मां और बहन उनसे बात नहीं करती हैं। राम कपूर का ये सीक्रेट सुनकर वहां मौजूद सभी कंटेस्टेंट्स हैरान और भावुक हो गए। इसके बाद हर्षद और वरुण को सबसे ज्यादा इमोशनल देखा गया। हर्षद ने बताया कि उनकी मां भी कैंसर की वजह से उन्हें छोड़कर गईं और वरुण ने अपने ताया जी को भी कैंसर की वजह से ही इस दुनिया से जाते देखा, जिसके बाद दोनों काफी भावुक होते दिखाई दिए।