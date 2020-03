Lockdown: कोरोना से लड़ रहेे ‘योद्धाओं’ को पूरा देश सलाम कर रहा है। ये योद्धा अपने-अपने तरीके से लोगों को इस महामारी से बचाने में जुटे हुए हैं। हालांक‍ि, चंद लोग सरकार व स्‍वास्‍थ्‍य अध‍िकार‍ियों के न‍िर्देशों का पालन नहीं करके उनकी कोश‍िशों में पलीता लगाने की भी कोश‍िश करते रहे हैं। कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं में से एक एक्‍ट्रेस गुल पनाग के पत‍ि भी हैं।

सोशल मीड‍िया पर गुल पनाग के एक कमेंट से यह बात सामने आई है। दरअसल, उन्‍होंने यह कमेंट एक ट्रोल को जवाब देने के ल‍िए क‍िया। 24 जनवरी की रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान करने के बाद से ही ट्व‍िटर पर इस संबंध में ट्वीट्स की बाढ़ है।

एक्ट्रेस गुल पनाग ने भी एक ट्वीट किया। उन्‍होंने ल‍िखा, ‘दूसरा कोई औऱ रास्ता नहीं है। ये तो करना ही था।’ इस पर क‍िसी यूजर ने गुल को ट्रोल करने की कोशिश की।

उसने कमेंट क‍िया- आप जैसे विशेष सुव‍िधाभोगी प्राप्त लोगों के लिए ये रोमांचकारी है।’ इस पर गुल पनाग ने ट्रोल को करारा जवाब देते हुए उसकी बोलती बंद कर दी।

एक्ट्रेस ने ट्रोल को जवाब देते हुए बताया- ‘ओह क्या सच में? आप ट्विटर पर हैं। मेरे पति प्लेन उड़ा कर लोगों को वापस उसमें घर ला रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार वह ये काम कर रहे हैं। भीड़भाड़ वाली जगहों पर, जिनमें कोई डब्लूएफएच विकल्प नहीं है। क्योंकि ये ‘आवश्यक’ सेवा है। आज रात तक के लिए।’

गुल के इस ट्वीट के बाद लोग एक्ट्रेस की बात का समर्थन करने लगे। यूजर्स कहते दिखे- ‘इस कठिन घड़ी में जो लोग घरों से बाहर निकल कर अपने कर्तव्य में जुटे हुए हैं उन्हें सलाम है।’

किसी ने कहा- सही बात है, किसी को भी जज करना सबसे आसान काम है, खास तौर पर घर पर बैठे बैठे ।’ तो किसी यूजर ने हाथ जोड़ते हुए इमोजो के साथ गुल पनांग को लिखा- ‘वो जो काम कर रहे हैं वह वाकयी काबिल-ए-तारीफ है।’

Reallly? You’re on Twitter. My husband’s flying a plane bringing people back home as I type Every day for last few days, infact. Exposed to crowded places with no WFH option. Because ‘essential’ service. Till tonight. https://t.co/v90mbP82vd

— Gul Panag (@GulPanag) March 24, 2020