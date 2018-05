बॉलीवुड और बॉलीवुड सेलेब्स की दुनिया दीवानी है। हर कोई सितारों से पर्सनली मिलना चाहता है, उनसे रू-ब-रू होना चाहता है। लेकिन कम खुशनसीब होते हैं जिन्हें ये मौका मिलता है। फिलहाल इन दिनों जियो ऐप के जरिए ये तमन्ना पूरी की जा सकती है, लेकिन मस्ती के लिहाज से। दरअसल, जियो द्वारा ‘जियो इंटरएक्ट’ की एक सर्विस इन दिनों खूब ट्रेंड में है। इसमें अर्टिफिशन इंटेलीजेंसी की मदद से आप अपने किसी भी फेवरेट बी-टाउन के सेलेब से रू-ब-रू हो सकते हैं।

यह प्लैटफॉर्म न सिर्फ आपको अपने फेवरेट सेलेब से अर्टिफिशन इंटेलीजेंसी की मदद से बात करने का मौका देता है, बल्कि आप इसमें उनसे वीडियो कॉल भी कर सकत हैं। इस ऐप को प्रमोट करने के लिए सबसे पहले बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सामने आए हैं। इसके जरिए वह अपनी फिल्म 102 नॉट ऑउट को भी प्रमोट कर रहे हैं। अगर अमिताभ बच्चन से बातचीत करने का आपका भी मन है तो इसके लिए आपको ‘माय जियो ऐप’ अपने फोन में डाउनलोड करना होगा। इसके बाद आप बिग बी से इंटरएक्ट कर सकते हैं। यह ऐप आपको आपकी वीडियो, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से शेयर करने का मौका भी देता है।

102 Not Out Movie Review: हंसी के फुहारों से भरी है अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की यह फिल्म

आपको बता दें, बिग बी से बात करने का ये सारा मामला AI द्वारा संभव है। दरअसल, इसमें पहले से ही सवालों के जवाब प्री-रिकॉर्डेड हैं, जो कि हर बार रिपीट होते हैं। इसमें जब आप अपने फेवरेट स्टार से सवाल करेंगे तो वह जवाब देगा। ऐप का इस्तेमाल करते हुए बिग बी से पूछा गया, ‘रेखा जी कैसी हैं?’ तो सामने से बिग बी का जवाब कुछ ऐसा रहा:-

When I asked Amit sir "Rekha ji kaisi hai"

This is what he replied..#JioInteract pic.twitter.com/ZYnX5oCdSj

— PIYUSH DWIVEDI (@FoodiePandit) May 4, 2018