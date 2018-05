Sonam Kapoor-Anand Ahuja Wedding Reception: सोनम कपूर-आनंद अहूजा का रिसेप्शन, मीका के गानों पर थिरके शाहरुख-सलमान, एक-दूसरे को लगाया गले

सोनम की रिसेप्शन पार्टी में सभी स्टार्स डांस मोड में नजर आए। इसी बीच सलमान खान और शाहरुख खान ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। दोनों बॉलीवुड दिग्गजों ने मशहूर सिंगर मीका सिंह के गानों पर एक साथ डांस किया। यही नहीं जैसी ही दोनों ने एक-दूसरे को देखा तो डांस फ्लोर पर गले लगे।

Watch 📹 | PURE GOLD 💯 King Khan #ShahRukhKhan dances to ‘Laila’ with #SalmanKhan and Father of the Bride #AnilKapoor, while #varundhawan & #ranveersingh look on 💃🏻 #sonamanandreception #sonamkishaadi #everydayphenomenal pic.twitter.com/rJParLNy1h