Lionel Messi की पत्नी एंटोनेला रोकुजो हैं मशहूर मॉडल, बिकिनी बॉडी के लिए करती हैं कड़ी मेहनत

मशहूर फुटबॉलर Lionel Messi ने साल 2017 में अपने बचपन के प्यार Antonela Roccuzzo से शादी की थी। मेसी और उनकी पत्नी 3 बच्चों के माता-पिता हैं।

Footballer Lionel Messi's wife Antonela Roccuzzo (Photo: Instagram/Antonela Roccuzzo )

