शादियों में ढोल की थाप, गिद्दा और भांगड़ा के बिना जश्न अधूरा लगता है, लेकिन एक ऐसा पारंपरिक पंजाबी लोकगीत भी है, जिसके बिना शादी की रौनक पूरी ही नहीं मानी जाती।

‘लट्ठे दी चादर’ एक ऐसा ही सदाबहार लोकगीत है, जो करीब 75 साल से पंजाबी संस्कृति और शादी-ब्याह की परंपराओं का अहम हिस्सा बना हुआ है। संगीत से लेकर मेहंदी की रस्म तक, इस गाने की धुन पर आज भी लोग जमकर नाचते और जश्न मनाते हैं।

इस गाने का इतिहास अपने आप में खास है। कई बार इस गाने को अलग अलग तरीके से रिक्रिएट किया गया है और हर जेनरेशन के लोग इस गाने को पसंद करते हैं।

आखिर इस मशहूर लोकगीत की शुरुआत कैसे हुई, इसके बोलों का क्या मतलब है और कैसे इसने पीढ़ियों से लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी है? आइए, जानते हैं ‘लट्ठे दी चादर’ का दिलचस्प इतिहास।

सुरिंदर कौर ने पहली बार गाने को दी आवाज

पंजाबी लोकगीत ‘लट्ठे दी चादर’ को फेमस बनाने में सिंगर सुरिंदर कौर और उनकी बहन प्रकाश कौर का अहम योगदान माना जाता है। वह ‘पंजाब की कोयल’ नाम से काफी मशहूर थीं। सुरिंदर कौर ने अपने पति प्रोफेसर जोगिंदर सिंह सोढ़ी के साथ मिलकर पारंपरिक पंजाबी लोकगीतों को नई पहचान दिलाने का काम किया।

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गाने की लाइनों के मतलब

‘लट्ठे दी चादर’ गाना सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि एक विरासत है। शादियों में संगीत और मेहंदी फंक्शन पर आज भी इस गाने पर लोग नाचते-झूमते नजर आते हैं। गीत की पहली लाइन है, ‘लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया’ जिसका मतलब है कि प्रेमी ने सफेद सूती कपड़े की शॉल ओढ़ी हुई है, जिसे सलेटी रंग में रंगा गया है और वह दिखने में बेहद सुंदर लग रही है।

ऑल इंडिया रेडियो पर हुआ टेलीकास्ट

1953 में ऑल इंडिया रेडियो पर टेलीकास्ट होने के बाद ‘लट्ठे दी चादर’ की लोकप्रियता लगातार बढ़ती गई। अपनी सुरीली धुन और पंजाबी मिट्टी से जुड़े अंदाज के चलते यह गाना धीरे-धीरे घरों, शादियों, मेहंदी और दूसरे पारिवारिक फंक्शन्स का अहम हिस्सा बन गया।

पाकिस्तान में इन गायकों ने गाया

खास बात यह है कि इसकी लोकप्रियता सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि पाकिस्तान में भी लोगों ने इसे खूब पसंद किया। नूरजहां, फरीदा खानम, मुसर्रत नजीर और शाजिया मंजूर जैसी मशहूर गायिकाओं ने भी इसे अपने अंदाज में गाया और इसकी लोकप्रियता को आगे बढ़ाया।

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मोडर्न कलाकारों ने जेन-जी के बीच किया फेमस

आज के दौर में भी नेहा भसीन (2014), हर्षदीप कौर और कोक स्टूडियो पाकिस्तान (2017 में कुरतुलैन बलोच और फरहान सईद) जैसी मोडर्न कलाकारों ने इसके नए वर्जन तैयार किए हैं। यहां तक कि इंटरनेशनल लेवल पर भी हिप-हॉप संगीत में इस धुन के सैंपल्स का इस्तेमाल किया गया है। यही वजह है कि सालों पुराना यह पंजाबी लोकगीत आज भी अपनी पहचान बनाए हुए है और हर पीढ़ी के लोगों को अपने रंग में रंग लेता है।