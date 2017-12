Tiger Zinda Hai Box Office Collection Day 2: जानिए रोमांस और एक्शन से भरपूर ‘टाइगर जिंदा है’ की दूसरे दिन की कमाई का आंकड़ा

Tiger Zinda Hai Box Office Collection: सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ इस शुक्रवार यानी 22 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म साल 2013 में आई फिल्म ‘एक था टाइगर’ का सीक्वल है। सलमान के फैंस को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार था। वहीं फिल्म रिलीज होते ही ये इंतजार खत्म हुआ। दर्शकों ने तो इस फिल्म के लिए एड्वांस्ड बुकिंग तक करा के रखी हुई थीं। फिल्म देश भर में करीब 4600 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई है। सलमान की इस फिल्म की तरफ लोगों की दीवानगी को देखते हुए माना जा रहा है कि फिल्म अपने पहले हफ्ते में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी।

ओपनिंग डे में सलमान की ‘टाइगर जिंदा है’ ने कुल 33.75 करोड़ रुपए की कमाई की। वहीं दूसरे दिन यानी शनिवार को फिल्म का कलेक्शन कितना रहा इसके लिए थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है। माना जा रहा था कि पहले दिन फिल्म 35 करोड़ से ऊपर की कमाई करेगी। वहीं ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि फिल्म भारत के अलावा विदेश में भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें, पहले दिन के मॉर्निंग शो में ही सिनेमाघरों की सीटें करीब 80 प्रतिशत तक भरी हुई नजर आई थीं। दर्शकों के अलावा सलमान की इस फिल्म को क्रिटिक्स के रिव्यूज भी शानदार मिले हैं।

Tiger ROARS… Flexes its muscles at the BO and takes an EXTRAORDINARY start… #TigerZindaHai Fri ₹ 33.75 cr. India biz. 4600 screens.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 23, 2017